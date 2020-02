Arrokoth, une relique du système solaire donne des données sur la formation planétaire | L’avenir

Arrokoth est une relique du système solaire, l’objet céleste le plus éloigné et le plus primitif visité par la technologie humaine, que trois nouvelles études décrivent en détail et interrogent la théorie la plus acceptée sur la façon dont les éléments de base de la formation planétaire ont été créés.

Trois équipes de scientifiques publient aujourd’hui autant d’études dans la revue Science, sur la base des données recueillies par la sonde New Horizons de la NASA lors de son survol, à seulement 3500 kilomètres, de l’objet le premier jour de l’année 2019.

Arrokoth est un objet froid typique de la ceinture de Kuiper, qui se trouve au-delà de l’orbite de Neptune (à environ 6,5 milliards de kilomètres du Soleil) et abrite des milliers de petits mondes glacés.

Les scientifiques pensent que ces objets sont vestiges primitifs de la formation du système solaire, car ils sont restés presque intacts en raison de son orbite stable et de son éloignement du Soleil.

Formée de deux lobes réunis par un col étroit, la surface d’Arrokoth est recouverte de méthanol congelé et est de couleur rouge – probablement en raison de la présence de molécules organiques complexes non identifiées -, selon les nouveaux travaux basés sur l’analyse complète des données de De nouveaux horizons

Une vieille controverse

Les études indiquent également la résolution d’une longue controverse scientifique sur la façon dont cet objet et d’autres objets primitifs formés à la base de la construction planétaire, les planétésimaux, se sont formés.

Jusqu’à présent, il existe deux modèles pour expliquer l’origine de ces corps. La plus ancienne est celle de l’accrétion hiérarchique, qui stipule que les objets de diverses parties de la nébuleuse solaire – la structure qui a façonné le système solaire – ont fusionné plus ou moins violemment.

Le deuxième modèle suggère qu’ils ont été formés par l’effondrement gravitationnel de nuages ​​locaux de matière à l’intérieur de la nébuleuse solaire dans un processus par lequel la matière s’est progressivement accumulée en douceur et progressivement.

L’étude d’Arrokoth, initialement surnommée Ultima Thule, fait remarquer aux experts que le modèle d’effondrement des nuages ​​locaux est à l’origine de la formation de ce petit monde glacé.

Plus précisément, ils se démarquent comme preuve qu’il est formé de deux lobes fondus à très basse vitesse, qui ont une forme aplatie et alignés, ainsi que leur couleur rouge uniforme, ainsi que la composition de leur surface.

Il y a un peu plus de 30 kilomètres de diamètre et il y a environ 4 milliards d’années, Arrokoth (un terme amérindien qui signifie «ciel») est composé de deux parties qui étaient à l’origine indépendantes.

Les deux lobes, après s’être mis en orbite, se sont approchés à très basse vitesse jusqu’à ce qu’ils fusionnent et aient été rejoints par un col étroit, explique la première étude menée par William McKinnon de l’Université de St Louis (USA).

Une autre étude basée sur les mêmes résultats, menée par John Spencer du Southwest Research Institute (USA) indique que les deux lobes sont moins plats et ont plus de volume que les premières données collectées par New Horizons ne le suggéraient.

Ils ont également une surface lisse avec de petits cratères, différents de ceux d’autres corps du système solaire qui ont déjà été visités, ce qui indique qu’il est resté bien préservé depuis la fin de l’ère de la formation des planètes.

De la densité de ses cratères, on peut déduire que l’âge de sa surface est d’environ 4 000 millions d’années, ce qui soutient l’idée que l’astéroïde s’est formé à partir d’un nuage local d’effondrement dans la nébuleuse solaire.

Le plus petit lobe est dominé par une grande dépression de sept kilomètres qui est probablement un cratère d’impact, ajoute le texte.

La troisième étude, dirigée par Will Grundy de l’Observatoire Lowell (USA) étudie la composition, la couleur et la température de la surface d’Arrokoth, qui est d’un rouge uniforme – peut-être en raison de la présence de molécules organiques complexes non identifiées – froides et recouvert de méthanol congelé.

Même si aucune eau détectée Oui, cela pourrait exister, selon les auteurs, qui considèrent qu’il est en quelque sorte masqué ou caché. EFE