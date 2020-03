Arsenio Iglesias, honoré en tant que fils adoptif de La Corogne | Sports

Arsenio Iglesias, 89 ans, ancien joueur et ancien entraîneur du Deportivo de La Coruña et qui a également dirigé les contes de sa carrière au Real Madrid, a reçu ce vendredi le prix de fils adoptif de la ville galicienne au Palais municipal de María Pita.

Arsenio, qui depuis la fin de 2017 est le fils préféré de sa ville natale, Arteixo, adjacent à La Corogne, et qui n’avait pas participé à la vie publique depuis des mois, a assisté à l’événement dans lequel il a été distingué par le conseil municipal de la ville galicienne et en celui qui était entouré de sa famille, de ses amis, des autorités et de personnalités sportives.