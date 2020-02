Asempleo estime que la montée du SMI a généré de faux emplois partiels | Économie

Le président des employeurs des agences pour l’emploi Asempleo, Andreu Cruañas, rejette que l’augmentation de 22,3% du salaire minimum interprofessionnel (SMI) de 2019 ait détruit l’emploi, bien qu’il perçoive une augmentation de l’économie submergée liée aux contrats Temps partiel frauduleux.

Dans une interview accordée à Efe, le président d’Asempleo a déclaré que “de l’inspection (du travail), ils détectaient que, dans certains cas, des embauches à temps plein avaient été passées à temps partiel et que cela suggère un certain boom emploi non déclaré et économie submergée dans le cas du temps partiel. “