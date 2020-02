Assalé: “Je pense que je vais améliorer mes performances et celles du club” | Réseaux sociaux sportifs

Roger Assalé, joueur de football costaricien qui évoluera à Leganés jusqu’à la fin de cette saison grâce au prêt des Swiss Young Boys, espérait améliorer ses performances et celles du club madrilène.

“Cela n’a pas été facile, les négociations ont même été compliquées. Mais le plus important est que je sois arrivé ici. Quel que soit l’état de l’équipe, j’ai été ému de venir ici et je pense que je serai heureux, que je vais améliorer ma la performance et celle du club “, a-t-il déclaré dans sa présentation.