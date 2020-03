Astralpool Sabadell et l’Atlètic Barceloneta maintiennent leur règne dans les coupes de water-polo | Sports pratiques

Il Astralpool CN Sabadell et le Atlètic Barceloneta ils ont étendu leur couronne en remportant ce dimanche les coupes de la reine et du roi de water polo au CN Terrassa, respectivement et dans les deux cas, dans les finales disputées dans la piscine de Can Llong de Sabadell.

Finale femmes

L’Astralpool CN Sabadell, actuel champion d’Europe, a été proclamé champion de la Copa de la Reina en battant le CN Terrassa aux tirs au but 4-3, après le match nul (5-5) survenu dans le temps réglementaire.

Judith Forca Elle était chargée de transformer le lancement décisif en objectif. Donc, Sabadell a obtenu son Seizième Coupe, la douzième des treize dernières éditions (le CN Mataró a remporté l’édition 2016).

La finale des vallées animées entre Terrassa et Sabadell était attendue après l’élimination vendredi du CN Mediterrani et le Tués (le leader de la Ligue), respectivement, et étonnamment également tombé Sant Andreu, finaliste l’an dernier.

Les Egaréens n’étaient auparavant arrivés que deux fois au dernier match de la Copa de la Reina et les deux ont également rencontré les Sabadellenses, vainqueurs en 2013 (24-2) et 2018 (17-3).

Mais cette fois, la situation était très différente. Terrassa est apparu en finale avec les trois renforts l’été dernier de Sabadell, Bea Ortiz, Paula Leitón et Olga Domenech, et celui de Pili Peña, l’un des piliers du Sant Andreu de l’année précédente. De plus, l’équipe hôte ne pouvait pas compter sur la Canadienne Monika Eggens et Gurpreet Sohi, avec une carte pour jouer uniquement des compétitions internationales.

Marina Cordobés avancé à Sabadell et Leiton à égalité pour Terrassa devant le capitaine Maica Garcia remettre ceux de David Palma d’un tir à distance jusqu’à la limite de possession (1-2, min.6).

Au début de la troisième période, Sabadell a obtenu son plus grand avantage du match grâce à un but chanceux de Mati Ortiz (1-3, min. 9). En outre, Terrassa n’a pas réussi à contacter confortablement sa référence en attaque, Leiton, objet d’une auto-défense très intense. Et la plupart du temps il l’a fait, il a trouvé l’efficacité de Laura Esther dans le but de Sabadellense.

Ce n’était pas comme ça à la 13e minute, quand la bouée de Terrassa a mis les 2-3 que Mati Ortiz a répondu avec 2-4 lors du jeu suivant. Mais avant la pause, deux buts consécutifs des Egarenses, le travail de Cristina Cantero et Bea OrtizIls ont égalé la finale.

Le premier objectif de la réunion des Laura Barzón Il a rendu l’avantage aux champions d’Europe actuels et Bea Ortiz, sur penalty, a mis le 5-5 (min. 21). Les bâtons, l’efficacité des gardiens de but et les défenses exigeantes n’en permettaient pas autant. Le bruit du public, la moitié de chaque ensemble dans une piscine de Can Llong de Sabadell remplie jusqu’au drapeau, commença à être assourdissant.

Elia Montoya Il a eu l’occasion de donner à Terrassa une victoire de 16 secondes pour la conclusion, mais son lancer a touché la barre transversale avant de se perdre au fond. Lors de la dernière attaque, Ruth Ariño Il avait entre les mains décanté la finale pour Sabadell et encore une fois la barre transversale aiguisait l’euphorie.

Les pénalités Ils étaient responsables de décider de la Coupe de la Reine. Judith Forca, qui a échoué en 2018 à Kirishi qui a empêché Sabadell de revendiquer le titre de champion d’Europe, était responsable de rendre gloire ce matin aux hôtes. Avant, Maica García (MVP désignée du match), Nona Pérez et Ruth Ariño avaient battu Domene. Terrassa a été sanctionné pour des erreurs dans Pili Peña et Olga Domenech.

Finale hommes

Il Atlètic Barceloneta n’a pas laissé de place à la surprise et a ajouté son treizième Copa del Rey des quinze dernières éditions et la seizième de son histoire en battant 12-6 à Terrassa en finale joué dans la piscine de Can Llong de Sabadell.

Les marins ont clairement montré leur supériorité dès le départ grâce à deux buts de Felipe Perrone (désigné MVP du match), un par Michael Bodegas et trois arrêts consécutifs de Daniel Lopez. Entre les deux, juste un peu de Bernat Sanahuja Il a réussi à contrer la poussée initiale (3-1, min.5), qui s’est prolongée dans le temps à 5-2 que Miguel de Toro a mis (min.7).

Au cours des huit premières minutes, l’équipe de marins a facilement trouvé des positions de lancement confortables et Iñaki Aguilar Il a été moins efficace sous les bâtons que son homologue dans l’équipe adverse. Cela a conduit à la première période se terminant par un 6-3 énergique.

Mais Terrassa a réagi à cet égard lors du redémarrage et a enduré jusqu’à la 15e minute sans recevoir un autre but. Le problème pour l’ensemble de Eduard Vera C’est que la réalisation n’a pas été mise à profit en attaque. Bodegas a étiré le score encore plus et a mis le 8-3 avec lequel il s’est arrêté.

Quoi qu’il en soit, les Egaréens n’ont pas lâché prise et ont réussi à garder la distance de l’augmentation jusqu’à l’humiliation (11-5, min. 24). Dans la partie de la dernière période, totalement sans conséquence, ils ont obtenu un match nul qui a laissé un résultat final de 12-6.

Le Terrassa, qui jouait son cinquième finale de la Copa del Rey et il l’a perdu comme les quatre précédents, il est venu au jeu plus usé que son rival.

Samedi, les vallées ont disputé en demi-finale un derby intense avec les Sabadell tandis que l’Atlètic Barceloneta a gagné confortablement à Sant Andreu.

