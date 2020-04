Astuces maison: Comment planter un avocat: astuces pour le faire pousser en bonne santé

Le avocatEn plus d’être à la mode, c’est un aliment très sain, riche en bonnes graisses, vitamines et potassium. C’est un fruit qui se produit généralement dans les climats chauds et qui nécessite un processus laborieux pour germer. Si vous songez à planter un petit potager à la maison, nous expliquons comment planter ses graines et tout le processus pour faire pousser des avocats à la maison. (Ici, nous vous laissons également des recettes avec des avocats).

La pépite

La pépite ou la fosse centrale de l’avocat est la clé. Vous devez bien le nettoyer et le parcourir avec trois gros bâtons (tapez ceux utilisés pour les brochettes maures). Ceci est fait pour que les bâtons ne tombent pas la pépite entière dans un verre d’eau et seulement à moitié mouillé.

Le verre avec la graine doit être au même endroit sec et ensoleillé. Lorsque l’eau est absorbée, le verre doit être rempli.

Dans environ 4 semaines, ils apparaîtront les premières pousses en haut et les racines en bas. Par la suite, l’eau doit être changée plus régulièrement (tous les deux jours). Une fois que l’os se casse et que la tige et la racine deviennent trop grosses pour être dans le verre, il est temps de transplanter.

Transplantation

Une fois que la tige de la plante pousse 20 centimètres doivent être transplantés dans un pot ou au sol.

En pot: Les avocats aiment le sol avec un PH de 5 à 7 et qui est meuble. Dans un grand pot, il peut survivre quelques années avec beaucoup d’arrosage et d’élagage régulier. En terre: Choisissez la zone la plus ensoleillée du champ ou du jardin car les avocats ne sont pas amis avec le froid. Les dates de taille idéales sont le printemps et le début de l’été.

Comment arroser

L’avocat aime l’eau constante donc le meilleur est le irrigation goutte à goutte et de temps en temps. Il ne tolère pas l’engorgement.

