Astuces pour perdre du poids: c’est le petit déjeuner parfait pour vous aider à perdre du poids (et à brûler les graisses) pendant l’accouchement

Il existe une maxime irréfutable sur le régime alimentaire qui doit être suivie, à la fois si elle est suivie et si elle est suivie par une alimentation saine (Dans cette information, nous parlions de la nourriture avec laquelle vous perdrez du poids et brûlerez des graisses) si vous les mangez tous les jours), comme si non: “Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée.” En commençant la journée par un bon petit déjeuner, nous profitons de la vitalité nécessaire pour affronter le reste de la journée. La contribution énergétique est essentielle pour fonctionner efficacement. De plus, avec un estomac plein, vous évitez de tomber dans la tentation du “goûter entre les repas” et consommer les produits industriels qui ne bénéficient ni à notre forme physique ni à notre santé.

Comme nous l’avons dit, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Mais attention, pas n’importe quel petit-déjeuner en vaut la peine. Si vous avez commencé un plan de perte de poids ou si vous êtes prêt à le démarrer après les excès des vacances et de l’été, vous devez tenir compte du fait que pour y parvenir, il y a un seul aliment que vous devez bannir de votre alimentation: le sucre. Les pâtisseries industrielles et de nombreux autres produits placés dans les supermarchés comme aliments pour le petit déjeuner “contiennent de grandes quantités de sucre et de graisses qui posent un problème de santé et nous permettent de gagner plus facilement des kilos en trop. (Ici, nous parlions des sept erreurs les plus courantes que tout le monde fait en matière de perte de poids).

Comme l’explique Proviotico, vous pouvez prendre un petit-déjeuner sain qui est également bénéfique pour notre santé et nous aide à perdre du poids. Vous pouvez vous remplir parfaitement avec le premier repas de la journée, y compris divers fruits hypocaloriques, qui non seulement vous rempliront, mais seront également bons pour votre corps. Pour lui, Ici, nous vous montrons huit fruits à ajouter à votre petit-déjeuner.

Banane

C’est probablement le fruit qui les amateurs de cette nourriture l’aiment autant que ceux qui ne le font pas ils refusent de le prendre. La banane a 90 calories (c’est celle qui en a le plus dans cette liste). Son apport vous procurera un bon petit déjeuner et c’est une “collation” confortable entre les repas.

Fraises

Avec 33 claories, fraises Ils sont un ajout délicieux et sain au petit déjeuner. Prenez-les seuls et évitez d’ajouter du sucre.

Apple

La pomme contient 52 calories. En plus d’être un aliment dont vous pouvez être satisfait sans problème, ce fruit contient une fibre appelée pectine, qui aide à réduire le cholestérol dans le sang. Ils contiennent également du potassium, un minéral essentiel pour contrôler la pression artérielle.

Myrtilles

Les bleuets contiennent 46 calories et un aliment qui peut vous aider à perdre du poids. Ces fruits aident à réduire le cholestérol et à améliorer la digestion. Un bon moyen de les prendre (au cas où vous ne le voudriez pas seul) est de les ajouter à un yaourt naturel.

Papaye

Avec ses 43 calories, la papaye est un fruit qui devrait être inclus dans l’alimentation quotidienne, car elle est riche en antioxydants, en vimamine A, B et C et en minéraux tels que le clacy, le potassium et le fer.

Kiwi

Le kiwi a 61 calories et est un délicieux fruit pour commencer la journée et pour accompagner. C’est l’un des fruits les plus sains que l’on puisse trouver car il est riche en oxydants et en vitamine C. Son pourcentage élevé en eau et son niveau calorique Aide à perdre du poids et à éliminer la rétention d’eau.

Raisin

Avec 67 calories, le raisin est un fruit fondamental pour le petit déjeuner et le pet en raison de son confort pour pouvoir les manger entre les repas. Ils sont riches en minéraux comme le fer et le potassium et parfait pour le bon fonctionnement des reins, du foie ou des intestins €

Orange

L’un des fruits du petit déjeuner classique. Avec 47 calories vous pouvez l’apprécier dans un jus délicieux ou, mieux encore, l’ingérer directement.

Faire un bon petit déjeuner est essentiel pour notre vie quotidienne et pour perdre du poids. Mais rappelez-vous qu’il est préférable de commencer la journée après une bonne nuit de sommeil. Les experts recommandent de dormir en moyenne de 7 à 8 heures. L’exercice physique nous aide à nous coucher fatigués pour mieux dormir. Mais le régime alimentaire est également important (Dans cette information, nous vous montrons six aliments qui vous aideront à bien dormir et à perdre du poids)

.