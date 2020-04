Astuces pour perdre du poids: Le dîner, vous devriez manger trois fois par semaine pour perdre du poids sans effort

Si les réseaux sociaux ont été utiles ces dernières années, cela a sans aucun doute été le cas pour que les experts dans tous les domaines puissent nier les canulars qui se sont répartis au fil du temps sur leurs zones d’influence respectives. En ce sens, les nutritionnistes ont beaucoup à dire. Il n’est pas étrange que nous ayons convenu, par exemple, ce petit déjeuner est le repas le plus important de la journée quand il s’agit de perdre du poids ou des fruits la nuit fait grossir.

Les spécialistes de la nutrition s’assurent que la chose la plus importante de tous quand il s’agit de perdre du poids est qu’il est clair qu’il n’y a pas de recettes magiques. La seule chose qui peut ou devrait être faite est d’essayer de tomber dans un déficit calorique: c’est-à-dire d’ingérer moins de calories que ce qui est dépensé. Comme maintenant Nous sommes dans une période de confinement qui nous oblige à rester à l’intérieur, il est essentiel de compenser en quelque sorte le manque de cet exercice physique.

En ce sens, les nutritionnistes assurent que l’une des choses qui peuvent être faites pour perdre du poids est de préparer un dîner à base de fruits et légumes. Et s’il y a un fruit qui (malgré son prix élaboré) est à la mode, c’est sans aucun doute l’avocat. Une salade avec ce fruit peut être, en fait, une excellente idée pour un dîner sain, facile et rapide au moins trois fois par semaine.

La salade est très facile à préparer. Ouvrez l’avocat, retirez le pépin et coupez-le en morceaux (vous devez tenir compte du fait que c’est un fruit qui rouille très facilement donc vous devez être plus que rapide quand il s’agit de le faire). Dans le même temps, hachez un oignon et ouvrez une boîte de thon ou de saumon en conserve. Mettez tout dans le même bol, ajoutez un peu de sel (rappelez-vous qu’il n’est pas nécessaire d’en consommer trop) et un peu d’huile d’olive.

Mélangez tout et profitez. Si vous combinez également ce dîner avec un dessert également à base de fruits, comme les fraises ou la mandarine (il y en a de moins en moins au supermarché donc c’est toujours difficile pour vous), vous allez obtenir un dîner plus que équilibré. Le mouvement de la vraie nourriture qui se bat pour la consommation de vraie nourriture est de plus en plus courant sur les réseaux sociaux et essaie d’éviter les problèmes liés à une mauvaise alimentation.

.