Astuces pour perdre du poids: les nutritionnistes à la mode vous obligent à dîner tous les soirs pour perdre du poids sans effort

Pendant l’enfermement auquel la propagation du coronavirus nous oblige, de nombreux nutritionnistes ont dû adapter les recommandations qu’ils donnent à leurs clients. Sans surprise, c’est un moment où l’on bouge moins. Réduire l’exercice physique signifie également qu’il devient de plus en plus difficile pour nous d’être à notre poids idéal. C’est pour ça que beaucoup essaient de compenser la descente ou la réduction des sorties pour courir ou pratiquer tout autre type de sport avec une alimentation plus saine et plus saine.

Les nutritionnistes insistent depuis des mois sur le fait qu’il est faux que le petit déjeuner ou le dîner soient les repas les plus importants de la journée. En fait, la seule chose qui semble importante est le nombre total de calories que vous consommez au cours d’une journée. Pour perdre du poids, vous n’avez pas à suivre un régime trop strict ou à avoir faim. Ce que vous devez faire, c’est tomber dans un déficit calorique. C’est-à-dire: vous devez manger moins de calories que vous n’en consommez. Ni plus ni moins. Et pour cela, les calories dépensées lorsque vous faites de l’exercice et celles que vous mangez vous aident.

Un autre sujet de lutte contre, selon ces spécialistes, est contre quelqu’un qui dit que manger des fruits (surtout le soir) rend ceux qui les mangent gras parce qu’il a beaucoup de fruits. Encore plus. Plusieurs nutritionnistes ont utilisé les médias sociaux ces dernières heures pour souligner à quel point la consommation de fraise est bonne, un fruit de plus en plus abondant dans les supermarchés (ce n’est pas en vain que sa saison commence maintenant) et qu’il faut manger tous les jours. Sans surprise, ce fruit est composé de près de 85% d’eau, il vous «remplira» donc sans ajouter à peine de calories dont vous n’avez pas besoin pour atteindre l’objectif de perdre du poids.

Et c’est que de nombreux experts pointent le confinement Cela aura des conséquences importantes sur la santé.

En ce sens, beaucoup assurent qu’il est essentiel de maintenir le poids non seulement pour des raisons esthétiques, mais Il faut garder à l’esprit qu’éviter l’obésité est également fondamental pour toutes les conséquences que l’abus de graisses et de sucres a sur la santé et qu’ils n’ont rien à voir avec la mise en valeur des cœurs de palmier sur la plage. Nous devrons attendre pour voir quelles conséquences la détention a sur la santé et le poids des Espagnols.

