Astuces pour perdre du poids: les nutritionnistes dévoilent les deux éléments que vous devez inclure quotidiennement dans votre petit-déjeuner pour perdre du poids sans effort

Maintenant qu’il semble que le pire de la quarantaine soit passé et qu’il ne reste que quelques jours pour laisser le confinement (s’il n’est pas prolongé), beaucoup commencent à se soucier de l’alimentation. Eh bien, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est que vous pouvez perdre du poids facilement et sans trop d’effort. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de recettes magiques. Bien au contraire. Les experts en nutrition disent que la seule recette infaillible quand il s’agit de perdre du poids est d’essayer de tomber dans ce qu’on appelle un déficit calorique. Autrement dit, il s’agit de manger moins de calories que vous n’en dépensez.

En ce sens, il y a une astuce infaillible. Il s’agit d’essayer de mieux manger en basant votre alimentation sur de la vraie nourriture, celle qui n’est pas falsifiée. Le mouvement de la «vraie nourriture» a, en fait, mis en évidence l’importance croissante de contrôler ce que vous mangez. Et est que la perte de poids n’est pas seulement une question d’esthétique. Cela a aussi à voir avec la santé. En ce sens, éviter l’obésité, c’est éviter de nombreuses maladies qui y sont liées et qui peuvent sérieusement mettre en danger notre santé. Maladies qui, comme le reconnaissent les experts, dans les années à venir augmenteront si la tendance ne s’arrête pas.

Les experts en nutrition veillent également à ce que l’important ne soit en aucun cas de se concentrer sur un seul repas. En ce sens, il est inutile que vous preniez grand soin de votre petit-déjeuner si, plus tard dans la nuit, vous grignotez des aliments frits. En fin de compte, ce qui importe n’est ni l’un ni l’autre, mais plutôt la gestion totale que vous faites de la nourriture tout au long de la journée. C’est-à-dire: le total des calories que vous ingérez.

Mais le petit déjeuner a peut-être un aspect important: si vous le prenez équilibré et sain (sans trop de sucres), vous obtiendrez de l’énergie toute la matinée et vous éviterez de grignoter entre les repas, ce qui est également très dangereux pour le contrôle du poids. Il y a donc deux éléments que vous devez mettre dans votre alimentation pour obtenir un petit déjeuner sain et équilibré: les fruits et les produits laitiers.

Des experts en nutrition comme Miquel Gironés assurent que c’est un mythe que les fruits grossissent afin que vous puissiez les préparer coupés la veille au petit déjeuner. Si vous le combinez avec des produits laitiers, vous aurez déjà un petit déjeuner très complet qui vous donnera de l’énergie pour toute la journée.

.