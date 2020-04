Astuces pour perdre du poids: voici ce que vous devez faire après le dîner pour perdre du poids sans effort et chez vous

Lorsqu’il s’agit de perdre du poids, les nutritionnistes insistent pour que nous prêtions trop d’attention à ce que nous mangeons et très peu à ce que nous faisons après avoir mangé. C’est: ce que vous mangez est aussi important que ce que vous faites après le déjeuner ou le dîner (dans ce lien, nous vous disons, par exemple, ce que vous devez manger pour perdre du poids). L’explication de ce paradoxe est assez simple. Les experts en nutrition appellent depuis longtemps leurs clients à fuir les anciens axiomes selon lesquels vous ne perdez du poids qu’en vous affamant ou en vous tuant dans le sport. Ils ne veulent pas non plus qu’ils croient qu’il existe des régimes miracles qui vous aideront à atteindre en quelques jours ce que vous n’atteindriez pas avec des années d’efforts. Tout est beaucoup plus simple.

La perte de poids n’est atteinte (ou du moins qu’en toute sécurité) si vous consommez plus de calories au cours de la journée que vous n’en mangez. Ce vieil axiome est de plus en plus sur les lèvres des professionnels. Et il n’y a pas d’autre moyen. Vous devez dépenser plus de calories que vous n’en mettez dans votre corps au déjeuner, au dîner ou au petit-déjeuner. Mais ce qui est particulièrement inquiétant, c’est ce que vous mangez tard dans la journée.

La scène se répète jour après jour. Lorsque vous avez fini de travailler la bière, puis un dîner copieux parce que vous avez terminé la journée et que vous le méritez. Mais attention, le dîner est un repas aussi important que les autres. Si vous mangez trop, vous aurez deux types de problèmes: vous prendrez du poids (c’est évident) et vous dormirez moins bien. Mais il y a une solution. C’est un Turc que les experts italiens recommandent depuis des années: Il s’agit de faire une petite promenade d’environ 15 minutes après le dîner. De cette façon, vous réaliserez plusieurs choses.

Tout d’abord vous bougerez et vous éviterez que les calories que vous venez d’ingérer soient absorbées sous forme de graisse par l’organisme. De plus, vous contribuerez aux 15000 pas par jour que vous devez prendre, non pas pour perdre du poids mais pour être en bonne santé, comme le recommande l’Organisation mondiale de la santé dans tous ses rapports qui mettent en garde contre l’augmentation de l’obésité et des maladies apparentées. Mais il y a encore plus: si vous faites une courte promenade après le dîner, vous contribuerez à améliorer la digestion avec le corps en mouvement et vous profiterez du moment où le corps est plus réceptif à la combustion des calories.

Ce conseil sera évidemment plus efficace si vous le combinez avec d’autres. Vous pouvez, par exemple, renoncer à manger avec de l’alcool et aller à l’eau ou aux boissons gazeuses avec du sucre “zéro”. Pour le dessert, pas de gâteaux malsains. Mieux vaut un fruit. Fuyez le plus loin possible de ces supposés sages qui disent que les fruits la nuit font grossir. Et surtout, choisissez un régime qui vous rend plus sain et que vous pouvez maintenir au fil du temps. L’inverse serait juste un patch. N’oubliez pas que vous devez boire deux litres d’eau par jour et manger au moins cinq fruits et légumes. Certes, avec tous ces conseils, vous pouvez changer votre vie et, par ailleurs, perdre du poids.

