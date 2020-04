Athlète-Real “derby sur les balcons” promu le jour de la finale de la Coupe | Sports

Plusieurs fans de l’Athletic Club promeuvent sur les réseaux sociaux une “ réunion ” le 18 avril, jour où la finale de la Copa del Rey devait se jouer entre l’équipe de rojiblanco et la Real Sociedad, pour décorer les balcons de Bilbao et Saint-Sébastien avec les drapeaux de chaque équipe.

Cette initiative, qu’ils ont appelée “derby sur les balcons”, demande aux fans d’Athletic de teindre leurs maisons en rouge et blanc et d’animer la journée avec “pintxo pote (apéritif avec boisson et brochette) et bilbainadas”.