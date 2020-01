Atlas fait ses adieux à l’entraîneur argentin Leandro Cufré | Réseaux sociaux sportifs

L’Atlas Rojinegros a fait ses adieux à l’entraîneur argentin Leandro Cufré mercredi après l’élimination de l’équipe il y a quelques heures lors de la Coupe mexicaine de football Mx.

“Le conseil d’administration Rojinegra a déterminé que Leandro Damián Cufré n’est plus le directeur technique de la première équipe. Le club apprécie le travail et les efforts déployés par Leandro et son équipe pendant leur séjour à l’institution, souhaitant qu’ils trouvent du succès dans les projets futurs”, a-t-il déclaré. Atlas dans une déclaration.