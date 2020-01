Le jeune attaquant Carles Pérez (Granollers, 21 ans) évoluera dans la Rome italienne jusqu’à la fin de la saison en prêt, a annoncé jeudi le FC Barcelone.

Rome doit payer un million d’euros et, en plus, reprendra la carte jusqu’à la fin de la saison. A l’issue de la mission le 30 juin, Rome dispose “d’une option d’achat obligatoire” de 11 millions d’euros, plus 3,5 millions d’euros en variables, a fait savoir le FC Barcelone, qui se réserve “le droit de notation d’une future vente du joueur.