Au lieu de prévenir, le régime d’Ortega a propagé le coronavirus

Dans une interview avec le programme Camilo sur le CNN, Juan Sebastián Chamorro, membre de l’Alliance civique, a accusé le régime Daniel Ortega de répandre, plutôt que d’empêcher, le coronavirus dans le pays en appelant des marches, en recevant des croisières, et garder les écoles publiques et les frontières ouvertes.

Concernant les marches officielles, étant la dernière le samedi 14 mars, Chamorro a expliqué que cela va à l’encontre des recommandations faites par les experts de ne pas effectuer de rassemblements de masse pour éviter les épidémies et ainsi diminuer la probabilité d’avoir des scénarios tragiques tels que celui de L’Italie, où plus de 3 400 personnes sont mortes.

«Maintenant, nous avons déjà deux cas, hospitalisés. Cela signifie qu’il devrait y avoir probablement 20 à 30 cas asymptomatiques supplémentaires “, a déclaré Chamorro, qui a également rappelé que le Nicaragua ne comptait que 5 000 lits dans les hôpitaux et 120 ventilateurs, étant l’un des systèmes de santé les plus pauvres de la région d’Amérique latine et il n’a donc pas pu assister à une épidémie.

Mercredi 18 mars dernier, le régime a confirmé le premier cas de coronavirus dans le pays et ce vendredi le deuxième. Selon les informations fournies par le ministère de la Santé (Minsa), les deux patients sont admis et sont suivis par des médecins. L’un d’eux était au Panama et l’autre en Colombie.

D’un autre côté, différents secteurs du pays ont sévèrement critiqué Ortega pour ne pas avoir présenté de plan de prévention solide contre le coronavirus, puisque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) l’a déclaré pandémique et des cas positifs ont été signalés depuis des jours. Dans les pays où le Nicaragua partage une frontière, le Honduras et le Costa Rica.

La décision était économique, pas politique

Chamorro a accusé Ortega d’allonger la prise de mesures préventives pour des raisons économiques. “Il souhaitait précisément que ces touristes (du bateau de croisière) entrent, il était intéressé par le fait que l’activité économique pouvait être maintenue à flot parce que le Nicaragua avait déjà connu une crise économique de plus de 23 mois, donc ce qui prévalait ici n’était pas un problème idéologique, C’était un problème économique “, a accusé Chamorro.

Le premier cas de coronavirus a été enregistré dans la ville de Wuhan, en Chine, et plus tard, il s’est propagé principalement sur les continents asiatique, européen et américain. Maintenant, selon l’OMS, il y a plus de 210 000 cas confirmés de ce virus dans le monde et il a laissé une traînée de décès de plus de 9 000.

Lire: OMS aux jeunes: «Ils ne sont pas invincibles, ce virus peut les emmener à l’hôpital voire les tuer»

Alors que les laboratoires s’efforcent de trouver un vaccin contre le coronavirus qui prend du temps, il a été reconnu que la population la plus vulnérable est la plus importante et souffre de maladies chroniques telles que l’hypertension, le diabète, les problèmes vasculaires et l’insuffisance rénale.