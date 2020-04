Au milieu de la pandémie, la juge Ruth Bader Ginsburg continue de faire de l’exercice dans le gymnase privé de la Cour suprême, selon son entraîneur.

Les exercices du juge de 85 ans de la Cour suprême des États-Unis (Vidéo 2018) 1:07

Washington (.) – La juge de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg continue ses séances d’entraînement au gymnase de la Cour suprême au milieu de la pandémie de coronavirus, selon son entraîneur personnel.

L’entraîneur de Ginsburg, Bryant Johnson, a déclaré mardi aux médias de Law360 que Ginsburg, 87 ans, 4 fois survivant d’un cancer, ne voulait pas arrêter ses séances.

“Tout le monde a été mis en quarantaine. La seule raison pour laquelle je n’ai pas nié la formation des juges était parce qu’elle n’était pas disposée à accepter un non », a déclaré Johnson.

Washington a mis en œuvre une ordonnance de séquestration et fermé tous les gymnases publics en raison de la pandémie.

La Cour et Johnson n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de ..

Johnson a déclaré à Law360 qu’il avait annulé des rendez-vous avec d’autres clients et qu’il ne travaillait qu’avec Ginsburg. Le bâtiment de la Cour a été fermé au public, mais le personnel continue de visiter les bureaux pour les affaires officielles.

Johnson a déclaré qu’il prenait des précautions supplémentaires et maintenait une distance de sécurité entre lui et Ginsburg pendant ses séances.

L’entraîneur a dit qu’il nettoie “chaque pièce d’équipement” avec laquelle il pense que Ginsburg entrera en contact et se lavera les mains par la suite.

“Sa décision n’était pas de trouver des excuses pour ne pas le faire”, a déclaré Johnson à Law360. “Nous avons donc trouvé des moyens de le faire.”

Johnson, une réserviste de l’armée, travaille avec le juge, qui est une icône juridique libérale depuis 1999 après avoir subi une chirurgie du cancer colorectal.

Ginsburg a eu une longue histoire de problèmes médicaux, mais a toujours rapidement repris son régime d’entraînement. En janvier, il a déclaré à . qu’il était “sans cancer”.

L’ordonnance de détention de Washington, qui court du 1er au 24 avril, stipule que tous les résidents doivent rester chez eux, à l’exception des “activités essentielles”, telles que faire les courses.

Les résidents peuvent également «pratiquer des activités récréatives autorisées» à l’extérieur avec des membres de la famille, comme la marche, la randonnée pédestre, la promenade avec des chiens, le vélo et d’autres activités où il n’y a aucun contact de personne à personne.

Les exigences de la ville en matière de distance sociale, telles que recommandées par les experts de la santé, sont de se tenir à 2 mètres des autres personnes.

Le tribunal a reporté indéfiniment une liste de 11 affaires qui devraient être entendues en mars, mais n’a pas encore annoncé d’alternatives aux plaidoiries régulières prévues en avril.

Les juges travaillent à domicile et organisent des réunions téléphoniques internes, et le tribunal a étendu les capacités de travail à distance pour réduire le nombre d’employés dans le bâtiment. Les décisions sont prises en ligne plutôt qu’en cour.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, Ginsburg et la plupart de ses collègues de la cour supérieure sont considérés comme des “personnes âgées” à risque accru de maladie à cause de covid-19.

“Elle a ce statut de grand-mère pour moi et si elle veut s’entraîner, c’est le moins que je puisse faire”, a déclaré Johnson.

– Ariana De Vogue et Joan Biskupic de . ont contribué à ce rapport.

