Au milieu d’une pandémie, les pays d’origine des migrants ne les reçoivent pas: Encinas

Le gouvernement fédéral soutiendra les migrants dans les centres de soins et renforcera les garanties de refuge face à l’éventualité sanitaire de Covid-19.

Les migrants qui se trouvent au Mexique ne sont pas entièrement reçus par les autorités de leur pays d’origine pandémie de coronavirus, a révélé Alejandro Encinas, sous-secrétaire aux droits de l’homme, à la population et aux migrations du ministère de l’Intérieur (Segob).

Interrogé lors de sa sortie du Palais national, où il a assisté à une réunion de travail, le responsable du gouvernement fédéral a expliqué que face à l’urgence sanitaire dans le pays, le respect des droits de l’homme des migrants doit être garanti.

“Je pense que nous devons garantir deux questions fondamentales: premièrement, tout ce qui est pleinement respectueux des droits de l’homme des migrants, à l’intérieur et à l’extérieur des postes de migration; (deux) nous avons besoin de plus de coopération internationale car malheureusement il y a des pays d’origine des migrants qui ils ne veulent pas recevoir leurs compatriotes en ce moment“Il a déclaré.

Le sous-secrétaire a indiqué que les pays d’origine, bien qu’il n’ait pas précisé à qui il se référait, pas à qui assumerait la responsabilité de ses compatriotes.

“C’est leur responsabilité, c’est comme si le Mexique ne voulait pas recevoir les ressortissants rentrant des États-Unis pour un situation d’urgence sanitaire, Je crois qu’une plus grande responsabilité est exigée des gouvernements dont les migrants sont originaires », a-t-il déclaré.

Malgré ce scénario, Encinas Rodríguez a assuré que les migrants seront pris en charge dans les centres de soins, en plus des garanties de refuge dont ils ont besoin, qui doivent être renforcées face au coronavirus.

“Aux les migrants qui se trouvent dans les centres recevront des garanties de refuge, raison d’autant plus qu’il y aura une situation d’immobilité de la situation juridique de nombreuses personnes et, bien sûr, nous devons intensifier nos efforts humanitaires pour respecter les droits de l’homme et ceux qui sont essentiels pour garantir le refuge », a-t-il ajouté.

Sur la décès d’un migrant à la station de migration de Tesnosique, TabascoAlejandro Encinas a regretté ce fait et a déclaré que ce type de situation ne peut se reproduire. (Ntx)