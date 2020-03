Au total, 73 pays imposent une sorte de restriction aux voyageurs en provenance d’Espagne | Économie

Un total de 73 pays ont imposé des restrictions ou un certain type de contrôle supplémentaire sur les voyages des citoyens en provenance d’Espagne, comme indiqué aujourd’hui par le ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération.

Dans un communiqué, Exteriors appelle également à la “responsabilité citoyenne” pour éviter les voyages qui ne sont pas urgents, essentiels ou essentiels à l’étranger et recommande aux voyageurs espagnols “de reconsidérer tous leurs projets de voyage”.

Les Affaires étrangères indiquent que 35 pays ont instauré une sorte d’interdiction d’entrée sur le territoire espagnol ou suspendu les communications aériennes et / ou maritimes et mentionne dans cet ordre:

Arabie saoudite, Algérie (suspension des vols à partir du 16 mars), Argentine, Autriche (suspension des vols à partir du 16 mars), Chypre, El Salvador, Slovaquie, États-Unis (concerne 26 pays européens), Philippines, Guatemala (à tous les Européens), Guinée équatoriale, Honduras, Inde, Irak, Îles Marshall et Israël (à tous les non-résidents).

Outre la Jamaïque, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Koweït (interdiction aux non-nationaux), le Liban, Malte, le Maroc (passage à ciel ouvert), le Monténégro, Oman (au 15 mars), le Pérou (suspension des vols) à partir du 16 mars), Qatar, République tchèque, Singapour, Soudan, Trinité-et-Tobago, Turquie (suspension des vols à partir du 14 mars), Ukraine (suspension des vols à partir du 15 mars) et Venezuela.

En revanche, 30 pays au total imposent des modalités de quarantaine aux voyageurs dont l’origine est l’Espagne: Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burundi, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Croatie, Cuba, Dominique, Estonie, Géorgie, Guinée Conakry , Kenya, Kiribati, Koweït, Laos, Libéria, Lituanie, Macédoine du Nord, Mozambique, Myanmar, Niger, Norvège, Rwanda, Russie (Moscou), Samoa, Thaïlande, Tunisie et Ouganda.

Enfin, 8 autres pays exigent une autre mesure ou imposent un certain type de contrôle comme l’Allemagne, le Cameroun, la Corée du Sud, l’Égypte, l’Italie, l’Irlande, la Malaisie et le Népal.

La déclaration ministérielle ajoute qu’une fois que l’OMS a déclaré la pandémie mondiale “il faut tenir compte du fait que si l’on soupçonne qu’une personne a été exposée ou présente des symptômes, il ne peut être exclu qu’elle soit mise en quarantaine dans n’importe quel pays du monde. “

En ce qui concerne les citoyens espagnols qui sont à l’étranger, la déclaration officielle nous rappelle l’importance de suivre rapidement les recommandations de voyage du ministère des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, ainsi que les indications générales que le ministère de la Santé offre.

“Toutes les ambassades et consulats généraux d’Espagne à l’étranger restent ouvertes et disponibles 24h / 24 via le numéro de téléphone d’urgence consulaire et les canaux des réseaux sociaux pour répondre aux citoyens espagnols en situation d’urgence”, a ajouté le ministère des Affaires étrangères.

Le ministère rapporte que l’unité de crise de la Direction générale des Espagnols à l’étranger et des affaires consulaires a également été renforcée ces derniers jours et a multiplié ses effectifs par cinq pour garantir une attention continue grâce au numéro de téléphone d’urgence consulaire.