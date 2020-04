Au cours des dernières 24 heures, il n’y a eu aucun rapport positif de coronavirus dans les prisons espagnoles, la première fois qu’il s’est produit depuis le début de l’épidémie.

À ce jour, il y a eu 212 cas positifs (187 travailleurs et 25 détenus) et deux décès (un détenu à la prison d’Estremera à Madrid et un fonctionnaire de la prison d’Alicante), selon des sources des établissements pénitentiaires.