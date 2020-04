Aucune preuve scientifique reliant les réseaux 5G au coronavirus | EFE vérifie

Que vérifions-nous?

Le déploiement mondial des réseaux de télécommunications 5G est à l’origine du coronavirus et la cause de sa propagation.

conclusion

Ce n’est pas vrai. Il n’y a aucune base scientifique pour relier les réseaux de télécommunications à COVID-19.

Il n’y a aucune preuve scientifique pour lier l’extension des réseaux de télécommunications 5G à la propagation du coronavirus, comme le prétend une théorie promue par un médecin présumé et partagée par des personnalités bien connues du monde du cinéma, de la chanson et de la boxe.

Avec l’expansion mondiale du nouveau virus découvert dans la ville chinoise de Wuhan, la thèse qui attribue l’origine et la propagation de COVID-19 au déploiement de réseaux de télécommunications de cinquième génération, appelés réseaux 5G, a gagné en popularité.

Cette thèse a pour point de départ la vidéo avec les 10 dernières minutes de la conférence qui Thomas Cowan, auteur de plusieurs livres se présentant comme médecin, il a prononcé un discours le 12 mars lors d’un forum organisé à Tucson (USA) par le groupe Humans for Humanity Coalition, lié au mouvement anti-vaccin.

Dans ce document, il défend que les virus sont la “manifestation d’une cellule en état d’ébriété” et que “chaque pandémie des 150 dernières années correspond à un bond en avant dans l’électrification de la Terre”: la soi-disant “grippe espagnole” avec l’expansion de les ondes radio, survenues à la fin de la seconde guerre mondiale avec l’introduction des radars … et COVID-19 avec la 5G.

Cowan soutient que Wuhan a été un pionnier dans l’implantation de la 5G et a donc lié l’implantation de ce réseau de communication à l’épidémie de coronavirus. Un lien qui a été libéré par des personnages connus sous le nom de boxeur britannique Amir Khan, le chanteur américain Keri Hilson ou les acteurs Woody Harrelson y John Cusack, bien que beaucoup aient depuis supprimé ces messages.

Des messages qui tiennent pour acquis une relation de cause à effet entre les ondes radio et la pandémie de 1918 ont également été diffusés sur Twitter pour répertorier une série d’épidémies prétendument causées par différentes générations de réseaux de télécommunications: la grippe de 1979 de 1G, le choléra de 1991 par 2G, la grippe de 1998 par 3G, le H1N1 de 2009 par 4G et, bien sûr, le COVID-19 par 5G.

Ce n’est pas un virus corona … c’est la mort cellulaire d’un rayonnement 5g ?????? pic.twitter.com/H8Z3DrHN0Q

– Kimberley ?????? (@ kimberley82h) 6 avril 2020

Les ondes 5G ne peuvent pas interagir avec un virus

Aucun rapport scientifique ne soutient cette thèse. Les experts expliquent que l’interaction entre les vagues des réseaux de télécommunications et un virus est physiquement impossible, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne trouve aucun effet néfaste sur la 5G et un document de plusieurs experts publié dans une prestigieuse revue médicale nie que le COVID-19 a une origine non naturelle.

Existe-t-il une base scientifique pour soutenir une relation entre les réseaux 5G et le coronavirus? Selon Patricia de Llobet, technicien en recherche radiologique à l’Institut mondial de la santé de Barcelone (ISGlobal), il n’y en a “aucun”.

“C’est, sans aucun doute, un canular. Il est important de s’informer dans des sites contrastés pour ne pas se laisser tromper”, souligne ce chercheur d’ISGlobal, une institution créée par les centres hospitaliers et universitaires de Barcelone avec le soutien de la Fondation La Caixa, dans des déclarations à l’EFE.

L’explication de ce qui est faux tient au fait que les radiofréquences utilisées dans les réseaux de communication (2G, 3G, 4G, 5G, wifi, radio …) appartiennent à la gamme des rayonnements non ionisants, ils diffèrent de l’ionisation en ce qu’ils ont moins de fréquence et d’énergie, ils ne peuvent donc pas déstabiliser un atome.

Oui, les rayonnements ionisants peuvent le faire, comme ceux présents dans les rayons solaires, les rayons X et l’énergie nucléaire. Ainsi, l’exposition au soleil peut provoquer des brûlures et l’utilisation de radiographies est très limitée, rappelle De Llobet.

Une question de taille

Au final, c’est une question de taille. De la même manière qu’un virus ne peut pas être vu avec un microscope optique, car les ondes lumineuses sont plus grandes, et il est nécessaire de recourir à un microscope électronique – qui utilise des électrons, avec une longueur d’onde inférieure à la lumière visible -, Les ondes du réseau 5G sont plus grandes et ne peuvent pas interagir avec un virus comme le SRAS-CoV-2.

“C’est comme si je vous donnais un rouleau de peintre pour dessiner un portrait sur une feuille de papier. Vous aurez besoin d’un stylo, pas d’un rouleau”, explique graphiquement le physicien. Alberto Nájera. Et il continue: “La taille du stylo serait la longueur d’onde et le folio la taille de ce que vous pouvez voir; les ondes 5G sont des millimètres et une onde millimétrique ne peut pas interagir avec un virus.”

Nájera, membre du Comité consultatif scientifique sur les radiofréquences et la santé (CCARS) – une entité consultative du Collège officiel des ingénieurs en télécommunications – conclut que cette différence de taille rend une interaction entre le coronavirus et la 5G “impossible” et invalide une diffusion théorique de la virus à travers ces réseaux de nouvelle génération.

Nájera, qui est professeur à la Faculté de médecine d’Albacete (Université de Castilla-La Mancha) souligne également que les réseaux 5G ne sont pas encore mis en œuvre en Espagne, et souligne l’expérience de la Corée du Sud comme un exemple de la relation nulle entre les réseaux de dernière génération et coronavirus.

Corée, OMS et The Lancet

“La Corée du Sud, le pays avec la 5G la plus développée au monde, est l’un des meilleurs qui ait contenu la pandémie”, fait valoir ce physicien, tout en soulignant que le développement technologique sud-coréen lui-même – 5G inclus – a pu contribuer à ce succès. pour l’utilisation massive d’applications mobiles pour contrôler les mouvements de la population et réduire la contagion.

Quant aux organisations internationales de santé, l’OMS a proposé des réponses sur les réseaux 5G sur son site officiel depuis la fin du mois de février et assure à ce jour qu ‘”aucune relation causale n’a été trouvée entre l’exposition à ces technologies et leurs effets”. santé néfaste. “

Le magazine médical britannique The Lancet, l’un des plus prestigieux au monde, a également publié à la mi-février une déclaration signée par un groupe de scientifiques exprimant leur condamnation de “toute théorie du complot suggérant que Covid-19 n’a pas de origine naturelle “.

“Les théories du complot ne font que créer de la peur, des rumeurs et des préjugés qui entravent la collaboration mondiale dans la lutte contre ce virus”, ont ajouté les scientifiques qui ont signé l’étude.

Enfin, YouTube, la plateforme vidéo de Google, a annoncé la semaine dernière qu’il supprimera de son catalogue toutes les images qui relient les réseaux 5G au coronavirus.

