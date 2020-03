Aux Pays-Bas, une femme de 101 ans est guérie d’un coronavirus

La femme, dont le nom n’a pas été dévoilé, est entrée à l’hôpital IJsselland près de Rotterdam il y a une semaine et demie avec des difficultés respiratoires et a été testée positive pour le coronavirus.

Ils l’ont gardée isolée mais maintenant a récupéré suffisamment pour quitter le site. La femme se reposera dans une maison de retraite avant de rentrer chez elle, a indiqué l’hôpital sur son site Internet.

“C’est une femme coriace, et c’est formidable de la voir suivre un avis médical, comme éternuer au coude et même me dire de garder la bonne distance”, a déclaré la pneumologue Sunil Ramlal. (Rts.)

101-jarige corona patiënte ontslagen uit het IJsselland Ziekenhuis: een sprankje hoop

