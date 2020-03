MEXIQUE – Les cas confirmés de COVID-26 dans le pays ont atteint 26 ce vendredi, alors que le nombre de suspects atteint maintenant 105, et avec cela le début de la route vers la phase 2 de la pandémie, qui avait été projetée d’ici le 20 mars.

Dans ce contexte, les autorités mexicaines ont décidé d’accélérer l’intervention pour le scénario 2, afin de se préparer et d’être protégées contre la vitesse de protection lorsque ce qu’elles appellent la transmission communautaire a commencé.

Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, a déclaré qu’il évaluait la suspension d’événements de concentration massive, même si de leur propre initiative les universités, certains maires et organisateurs d’événements ont déjà commencé à les suspendre ou à les reporter.

Il a annoncé que le ministère de la Santé émettrait samedi une série de recommandations pour exhorter les entités publiques et privées à suspendre leurs services non essentiels qui impliquent une relation avec le public, tels que des séminaires, des cours et des forums, entre autres.

Le directeur général de l’épidémiologie, José Luis Alomía, a détaillé la situation de la pandémie jusqu’à ce vendredi, lorsque 20 des 26 patients confirmés par la maladie restent isolés dans leurs maisons et seulement six sont hospitalisés.

Sur les 11 nouveaux cas confirmés, cinq se trouvent à Mexico et un à Puebla, Querétaro, Chiapas, Yucatán, Cohuila et Quintana Roo.

López-Gatell a précisé que le nombre de cas définis ce vendredi dépasse le triple du nombre de patients signalés dans ce dossier, un mois depuis la confirmation du premier patient.

Les symptômes du coronavirus, de la grippe et du rhume sont très similaires, mais comment savoir si vous en avez un?

“Pendant cette période, nous avions eu des cas sporadiques. Aujourd’hui, nous augmentons beaucoup, cela représente déjà la transition vers le scénario deux”; cependant, a-t-il souligné, le Mexique n’est pas encore dans cette phase.

Il a assuré qu’en dépit du nombre de cas confirmés, ils avaient toujours la capacité d’identifier les personnes infectées, de les isoler et d’étudier leurs contacts.

À un moment où la propagation du coronavirus panique, ces robots pourraient être une forme de prévention immédiate.

.