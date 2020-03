Avec 96 voix pour et zéro contre, le Sénat américain approuve un plan de relance historique de 2 billions de dollars

Les marchés réagissent au plan de relance américain

(.) – Dans les dernières minutes de mercredi, le Sénat américain. USA a approuvé un plan de relance de 2 000 milliards de dollars pour relancer l’économie de la pandémie de coronavirus.

Cela met fin à des jours d’intenses négociations qui ont abouti à certaines des mesures les plus coûteuses et les plus ambitieuses que le Congrès ait jamais envisagées.

Le vote final était de 96 à zéro en faveur du projet de loi.

Cette mesure représente le plus important programme d’aide d’urgence de l’histoire des États-Unis. USA et la mesure législative la plus importante prise pour faire face à l’escalade rapide de la crise des coronavirus, qui accable les hôpitaux et stoppe une grande partie de l’économie.

