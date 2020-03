Avec des millions de personnes forcées de travailler à la maison, ces photos de bureau de fortune sont hilarantes – .

Le nombre de cas de coronavirus signalés est en augmentation, ce qui est prévisible à mesure que les possibilités de dépistage augmentent. À leur tour, des millions de personnes se retrouvent à travailler à domicile, certaines pour la première fois.

En conséquence, certaines personnes ont commencé à publier des photos de leur travail de fortune dans les bureaux à domicile. Tous les travaux du bureau à domicile ne sont pas glamour, mais comme le dit le vieil adage, la nécessité est la mère de l’invention.

De nombreux États comme New York et l’Illinois ont promulgué des ordonnances de «rester à la maison» qui pourraient persister jusqu’en avril. En conséquence, les gens peuvent se retrouver à travailler à domicile pendant des semaines.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Dans le monde de la technologie, les gens aiment montrer leur travail à partir de configurations à domicile. En règle générale, les photos de ces bureaux à domicile ou bureaux d’ordinateur sont assez ambitieuses, impressionnantes et carrément indulgentes. Nous parlons de deux moniteurs, de chaises chères, de bureaux élégants, de lampes LED et de toutes sortes d’engins sympas et d’un décor élégant.

Cependant, tout le monde n’a pas une configuration de bureau à domicile digne d’être publiée sur Instagram. Mais avec le coronavirus forçant des millions de personnes à travailler à domicile, nous avons vu des fils de discussion en ligne hilarants contenant des photos de travaux de fortune depuis des espaces domestiques qui ne sont pas exactement des exemples de design moderne.

Un tel fil a fait surface sur Twitter la semaine dernière et continue de prendre de l’ampleur chaque jour qui passe. Le fil a commencé lorsque Jules Forrest a posté:

Pouvons-nous faire un fil de configuration de l’espace de travail WFH, édition peu glamour?

Mon partenaire et moi travaillons tous les deux dans notre studio. Ma configuration est une chaise devant la porte d’entrée et mon bureau est notre panier à linge.

Et à partir de là, les exemples ont commencé à affluer à un clip rapide. Si vous déplorez votre travail actuel depuis votre domicile, consolez-vous du fait que vous n’êtes certainement pas seul. Certains des exemples ci-dessous sont exagérés pour l’effet comique, mais avec des millions de personnes littéralement coincées à la maison pendant des jours, un petit rire est certainement de mise.

S’il est possible de poster un mignon chien en ligne, nous allons en profiter.

Pourquoi dépenser des centaines sur un bureau debout alors que vous pouvez faire quelque chose comme ça?

Ce gars n’a pas du tout suivi les instructions! Rappelez-vous le travail élégant des configurations à domicile que j’ai référencé ci-dessus, bien voici un exemple parfait.

Bon, maintenant cette configuration est loin d’être glamour.

Des temps désespérés appellent certainement des mesures désespérées.

Maintenant, c’est un homme entreprenant, transformant sa table de nuit en un bureau de fortune.

Qui a besoin d’une table quand on a un frigo?

Ou un vieux tonneau de bière?

Certaines personnes oublient de recycler. Avec cette configuration à domicile, ce n’est même pas un problème. Et parlons d’une vue!

Source de l’image: Anut21ng Photo / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.