Avec deux buts du Chilien Jean Meneses, Leon a battu Necaxa 2-1 dans le match qui a ouvert le samedi jour de la septième date du tournoi Clausura 2020 de football mexicain.

Leon a marqué le premier but après trois minutes de jeu. Le débutant Jesse Zamudio a reçu une passe du centre du terrain, pour filtrer le Chilien Jean Meneses, qui s’est moqué d’un défenseur et s’est préparé à tirer sur le premier poteau du gardien de but pour le 1-0.