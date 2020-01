Avec une Audi, vous pouvez maintenant relier les feux de circulation en Allemagne en vert sans vous arrêter | Moteur

Le constructeur allemand Audi poursuit sa «vague verte», un projet pour connecter leurs voitures aux feux de circulation des villes allemandes (il est déjà opérationnel à Ingoldstat et est en cours d’implémentation à Düsseldorf) et générer un déplacement constant qui évite les arrêts inutiles qui augmentent la consommation de carburant

Tout a commencé en 2016 à Las Vegas (Nevada, États-Unis) et s’est poursuivi à New York et Manhattan. Au total, il est disponible à plus de 10 000 intersections en Amérique du Nord.

Audi poursuit maintenant sa mise en œuvre en Europe. Cela nécessite que le véhicule soit équipé de l’assistant Audi Traffic Light Information, qui permet aux conducteurs de savoir à l’avance quand les feux de circulation deviendront verts grâce à la technologie de communication V2I des véhicules avec les infrastructures.

L’assistant mentionné a deux fonctions: indication de la vitesse optimale pour le feu vert (GLOSA: Green Light Optimized Speed ​​Advisory) et du temps restant pour que le feu devienne vert (Time-to-Green).

La fonction GLOSA calcule la vitesse idéale pour obtenir la soi-disant «vague verte», de sorte que si vous conduisez à celle recommandée par le véhicule, vous arriverez en vert au feu suivant et continuerez de conduire.

Selon Audi, cela évitera des accélérations inutiles, réduira le stress et conduira à une plus grande sécurité pour tous les utilisateurs de la même route.

La fonction GLOSA peut également suggérer de réduire progressivement la vitesse d’environ 250 mètres avant les feux de circulation afin que le conducteur et les voitures qui circulent derrière arrivent au passage à niveau lorsque le feu passe au vert, réduisant ainsi une circulation inefficace des arrêts et des départs.

Mais s’il n’y a pas eu de chance et, au final, le feu est devenu rouge, Time-To-Green nous montre les secondes restantes pour que le feu se rouvre. Pour Audi, ce temps peut être utilisé par le conducteur pour se détendre, soulever le pied de l’accélérateur et économiser du carburant (dans un projet pilote, Audi a enregistré une réduction de la consommation de 15%).

Audi a développé cette technologie en collaboration avec Traffic Technology Service (TTS), avec lequel elle a créé un algorithme analytique qui calcule les prévisions à partir de trois sources.

Le premier est le programme de contrôle des feux de circulation, le second les données en temps réel de l’ordinateur de circulation, une combinaison de caméras de circulation, les lignes de détection sur la chaussée, les données sur les bus approche des tramways et des boutons qui poussent les piétons; et le troisième un historique des données.

Selon Audi, l’algorithme prédictif s’améliore constamment et apprend, par exemple, comment le volume du trafic d’accès à la ville change le matin ou lorsque les enfants quittent les jardins d’enfants et les écoles.

De plus, les véhicules du constructeur allemand envoient des données anonymes à un serveur Audi, qui vérifie si les passages de feux de circulation réels correspondent aux données attendues.

Une fois que tout a été vérifié, les informations des feux de signalisation dans la voiture sont affichées, selon le chef d’Applications Development, Connected Services et Smart City chez Audi, Andre Hainzlmaier.

Au début de l’été, environ 450 des 600 feux tricolores de Düsseldorf seront connectés en réseau, afin que les conducteurs d’une Audi puissent se déplacer de manière plus fluide.