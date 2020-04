AVIS: 4 choses que j’ai apprises avec le coronavirus

Note de l’éditeur: Álvaro Valderrama est le directeur du contenu numérique et stratège pour les réseaux sociaux . en Español.

(. espagnol) – Le coronavirus nous a changé pour toujours. À tous. De toutes les manières possibles.

La façon dont nous nous saluons, la façon dont nous nous protégeons, la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous vivons ensemble et même la façon dont nous célébrons et prions.

Le monde ne sera probablement jamais le même que nous le connaissons aujourd’hui: les coutumes, la façon dont nous nous traitons, nos formes d’hygiène et d’assainissement vont changer … Mais loin d’être dans une impasse, la pandémie nous donne des leçons inoubliables.

Adaptez-vous au changement, réalisez l’équilibre émotionnel, profitez de chaque jour, soyez cohérent et redécouvrez le concept de liberté. C’est ce que j’ai appris avec le coronavirus. Quatre enseignements que je me permets de partager, car ils peuvent nous fortifier et nous aider à être de meilleurs êtres humains en pleine pandémie.

Capacité d’adaptation

“Nous devons nous adapter au changement.” Combien de fois avons-nous entendu cette phrase dans des livres, des films, des discussions de motivation, de la part de notre famille, de nos collègues et amis …

L’argument est que notre espèce est celle qui depuis le début de son existence a été adoptée dans différents environnements pour survivre. Et c’est certainement le cas. Quelque chose qui semble relativement facile à comprendre, mais pas à vivre.

À ce stade, le problème n’est pas l’adaptation en tant que telle, mais comment nous nous adaptons. Surtout quand les choses deviennent difficiles.

Si on nous disait que nous allons facturer 5 000 $ US de plus par an et que nous allons avoir plus de jours de vacances, cela ne nous coûterait probablement pas trop cher de s’adapter. Mais si la nouvelle est que nous aurons une semaine de repos de moins et une réduction de 5 000 dollars des revenus, il nous sera sûrement difficile de nous adapter beaucoup plus.

Inutile de dire face à une phrase soudaine comme: “Vous êtes viré!”.

C’est la réalité que des millions de personnes vivent dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus. Quelqu’un peut-il assimiler du jour au lendemain qu’il est au chômage et doit continuer à payer son loyer, ses cartes de crédit et autres obligations?

La différence réside dans la façon dont nous faisons face à la situation. Et quelque chose qui peut nous aider ici est de mettre de côté le rôle des victimes et de devenir des protagonistes. Comprendre que nous ne sommes pas les seuls en mauvaise position peut nous inciter à agir rapidement pour nous adapter au changement et trouver des solutions.

Cela semble facile à dire, mais pas à vivre. Mais l’autre option est de se lamenter et de ne rien faire.

Équilibre émotionnel

Il n’est pas facile d’apprendre à vivre ensemble sous la pression de l’éloignement social et des quarantaines imposées comme méthodes pour contenir la pandémie et protéger nos vies.

Les enfants à la maison, les animaux domestiques à la maison, la gym à domicile, le travail aussi à la maison … tout à la maison. Beaucoup d’entre nous ne sont pas habitués à cette réalité, pas même les week-ends tant attendus, qui au-delà du repos, représentent une prolifération d’événements sociaux, d’événements sportifs et de journées shopping.

Pour l’instant c’est fini. Et au lieu de cela, vous devez vous occuper de tout au même endroit: la maison. Pas pour un jour ou une semaine. Probablement pendant des mois. Comment trouver un équilibre émotionnel au milieu de cette situation?

Nous devons apprendre à gérer les émotions. C’est un défi quotidien, qui ne signifie pas se retenir mais être flexible dans des situations complexes. Il aide à ce stade au dialogue, sans vouloir imposer nos critères aux autres, établir un consensus pour résoudre les combats et les tensions et profiter pleinement des moments qui le justifient.

Ces jours-ci, nous écoutons de nombreux conseils d’experts de toutes sortes qui nous invitent à réfléchir et à nous connaître, à nous connecter avec la nature, à fixer des objectifs, à concentrer notre attention, à faire de l’exercice, à pratiquer la gratitude et même à découvrir des passe-temps … Tout cela va bien. Mais tout cela demande de la volonté.

Et la volonté est de vouloir. Vouloir faire les choses qui nous font du bien.

Profitez de la journée

Combien d’entre nous ont imaginé une réalité comme celle que nous vivons aujourd’hui? Qui était vraiment prêt à affronter la pandémie de coronavirus?

Ces questions m’amènent à réfléchir sur la vie que nous vivons: un quotidien plein d’apparitions dans un monde au rythme effréné et ambitieux dans lequel peu de choses semblaient plus importantes que l’argent et le pouvoir.

Du coup, aujourd’hui, nous voyons que le monde presque paralysé et même la course à la recherche d’un vaccin semble se dérouler au ralenti. Et quelle que soit notre race, notre titre, notre sexe ou notre religion, nous n’avons jamais été aussi égaux et vulnérables devant la possibilité de mourir auparavant.

Ce qui compte aujourd’hui, c’est de vivre confiné, un jour à la fois, en attendant le temps estimé pour revenir à la normalité, qui sera en tout cas différente de la façon dont nous l’avons connue.

Ici, il est essentiel d’avoir une bonne attitude. Bien que chaque jour apporte son empressement, comme le dit l’adage populaire, la façon dont nous affrontons ces désirs peut nous aider à les surmonter et à vivre des jours meilleurs.

Cela aide beaucoup d’avoir un plan de vie. Illusion avec la vie ordinaire, profitez du vital, du basique, en comprenant que chaque jour peut être plus supportable si nous établissons des normes ou des lignes directrices qui nous aident à exercer l’acceptation, la patience, la tolérance et la compréhension: avec nous-mêmes avec les autres. Ce sont des vertus qui demandent de la discipline et du dévouement, mais qui sont capables de se développer.

Si on peut!

Soyez cohérent

Nous ne pouvons pas être de bons professionnels et de mauvais éducateurs. Nous ne pouvons pas être de bons enfants et de mauvais frères. Il n’est pas non plus cohérent que nous soyons les meilleurs amis et les pires parents ou conjoints.

Vous devez être cohérent. Notre comportement au travail, la famille et les relations sociales doivent être uniques et égaux. Nous ne devons pas mener une double vie. Et c’est l’un des plus grands défis lors de l’emprisonnement obligatoire que nous connaissons en raison de la propagation du nouveau coronavirus.

L’unité de vie nous oblige à être cohérents avec ce que nous disons et faisons. Nous ne pouvons pas proclamer ce que nous ne pratiquons pas ni exiger ce que nous ne donnons pas. Il est nécessaire de se débarrasser des masques et de regarder en soi pour se reconnaître, afin de corriger ses propres erreurs et d’être meilleur dans tous les espaces, activités et dans les rôles que nous jouons.

La communication est essentielle pour atteindre cette cohérence, cette unité de vie. Peut-être que nous n’avions jamais eu autant de temps pour nous parler, que ce soit chez nous ou via des plateformes numériques. Si nous commençons par admettre nos lacunes et souligner les vertus des autres, alors peut-être pouvons-nous établir un dialogue sincère et respectueux qui aide à restaurer ou à améliorer les relations avec tous ceux avec qui nous interagissons.

Et pour vous, quel apprentissage la crise vous a-t-elle laissé?

