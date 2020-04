AVIS: Ce n’est pas le marché libre, stupide, c’est la vie

Crédit: Spencer Platt / .

Note de l’éditeur: Pedro Brieger est un journaliste et sociologue argentin, auteur de plus de sept livres et collaborateur dans des publications sur des questions internationales. Il est actuellement directeur de NODAL, un portail dédié exclusivement aux actualités d’Amérique latine et des Caraïbes. Il a collaboré avec différents médias nationaux tels que Clarín, El Cronista, La Nación, Página / 12, Perfil et pour des magazines tels que Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique et Panorama. Tout au long de sa carrière, Brieger a remporté des prix importants pour son travail informatif sur la radio et la télévision argentines. Les opinions exprimées dans cette colonne sont exclusives à l’auteur.

(. espagnol) – La propagation du coronavirus a bouleversé un ensemble de théories économiques face à une crise mondiale inattendue.

Dans ce monde globalisé, régi par les règles du marché libre, le covid-19 abat des dogmes qui semblaient inébranlables. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, l’a déclaré clairement lors d’une conférence de presse au cours de laquelle il a expliqué que les 50 États du pays étaient en concurrence pour acheter des respirateurs et que cela était absolument inefficace. Cela a été ratifié par d’autres gouverneurs qui se sont plaints du manque de fournitures et que l’aide n’a pas atteint leurs États. En l’absence d’une politique centralisée et laissant l’achat d’intrants libre de l’offre et de la demande et de la capacité monétaire de chaque État, les plus riches – comme toujours – ont plus de possibilités d’accéder à ce dont ils ont besoin.

Ce système irrationnel pourrait avoir des bords comiques, comme en témoigne l’achat fou de masques à tout prix, sans le fait que nous sommes plongés dans une tragédie mondiale. Des responsables politiques de différentes régions françaises ont accusé les États-Unis d’acheter des masques destinés à la France en Chine, en espèces et à un prix plus élevé que prévu. Bien sûr, la France n’est pas loin derrière: le président d’une entreprise suédoise a déclaré à une radio de son pays qu’ils avaient envoyé des millions de masques en France et que le gouvernement ne les laissait pas partir. L’entreprise avait des commandes en Espagne et en France.

Plus qu’inefficace, on pourrait dire que le fameux “marché libre” est irrationnel en toutes circonstances, car il favorise toujours celui qui a le plus d’argent, même lorsque ce qui est en jeu, c’est la vie de millions de personnes. La logique du marché libre et de l’offre et de la demande est très simple: convertir l’argent en valeur suprême, qui d’autre a le triomphe.

L’autre côté est la collaboration qui existe déjà entre des personnalités du monde scientifique de différents pays pour trouver un vaccin au-dessus des intérêts des grands laboratoires, dont l’objectif principal est de pouvoir le vendre avec son propre sceau. Peut-être que la “mondialisation” du covid-19 conduit au fait que la recherche médicale peut être partagée dans le seul but de sauver des vies, qu’il ne devrait y avoir aucun secret ou drapeau patriotique pour ce virus et pour tant d’autres, et que la santé soit un le droit à la vie avant tout le profit.

Pour paraphraser les conseillers de Bill Clinton, on pourrait dire que «le marché libre ne doit pas être la valeur suprême et stupide; mais la vie. ”

