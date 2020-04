AVIS: Coronavirus et débat éthique sur la priorisation des soins médicaux

Note de l’éditeur: Dr. Ira Bedzow est professeure agrégée de médecine, directrice du programme Biomedical Humanities and Ethics et titulaire de la Chaire UNESCO en bioéthique de la New York University of Medicine. Lila Kagedan est spécialiste en éthique clinique et directrice adjointe du programme d’éthique et des sciences humaines biomédicales à l’Université de médecine de New York. Les opinions exprimées dans cet article appartiennent aux auteurs. Voir d’autres articles d’opinion sur ..

(.) – “Nous sommes en guerre contre un virus qui menace de nous détruire”, a déclaré jeudi le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’un sommet virtuel sur la pandémie de coronavirus.

Des phrases aussi dramatiques que «la guerre contre Covid-19» ou «les médecins sont sur les lignes de front» sont entendues aujourd’hui partout, dans les médias et par les politiciens et les agents de santé du monde entier. monde.

Alors que les hôpitaux des États-Unis sont confrontés à l’afflux de patients infectés, cette analogie de la guerre crée une manière moralement problématique de penser comment allouer des ressources aux patients gravement malades. Dans une guerre, nous voulons traiter et renvoyer les soldats les plus forts et les plus féroces sur le champ de bataille pour tuer l’ennemi. Dans une pandémie qui épuise les ressources médicales et les systèmes de santé, nous voulons quelque chose de différent: sauver la vie des civils d’une manière qui préserve notre humanité.

Les spécialistes de l’éthique utilisent le terme «triage» pour expliquer comment les décisions relatives aux soins de santé sont prises en cas d’urgence. Alors que le «triage» est devenu un terme médical accepté, ses racines en tant que pratique en temps de guerre ont le potentiel d’influencer qui devrait être traité pour covid-19, en fonction de facteurs qui ne sont pas strictement cliniques.

Cette influence ne s’applique pas lorsque les ressources sont disponibles, même si elles sont limitées, mais plutôt lorsque les capacités critiques sont dépassées et que des décisions doivent être prises sur la façon de traiter de nombreuses personnes avec très peu de ressources.

Nous ne combattons pas la maladie de la même manière que nous combattons un ennemi pendant la guerre. Par conséquent, nous devons prendre des décisions basées sur des préoccupations cliniquement pertinentes pour la survie. Et nous ne devrions pas prendre de décisions utilitaires qui supposent qui restera et fera la meilleure société, une fois la pandémie terminée.

Les comités d’éthique des hôpitaux à travers le pays sont à la recherche de conseils pour certains modèles de politiques récents, vus dans les revues médicales et dans les discussions publiques, concernant l’allocation des ressources pendant la pandémie.

Cependant, bon nombre de ces modèles reposent sur deux hypothèses douteuses.

Premièrement, ils font une distinction entre l’éthique de la santé publique et l’éthique clinique et encadrent ces décisions en termes de santé publique. Cette différenciation vise à se concentrer sur le bien-être de la population générale plutôt que sur les patients individuels envers lesquels les médecins ont une responsabilité fiduciaire. Cela justifie une prise de décision basée sur «le plus grand bien-être pour le plus grand nombre possible», même si certaines personnes peuvent en souffrir.

L’erreur de ce type de pensée est qu’elle ne définit pas correctement ces décisions de triage comme des problèmes de santé publique. Les professionnels de la santé à l’hôpital jouent un rôle clinique et doivent prendre des décisions cliniques. Les politiques de santé publique portent sur la prévention des maladies et utilisent des stratégies communautaires générales telles que le «confinement à domicile». Les médecins ne sont pas censés prendre des décisions de traitement individuelles, même s’il y en a beaucoup, qui doivent être prises sur place.

De plus, même si l’on appliquait ici l’éthique de la santé publique, les valeurs fondamentales de l’éthique clinique s’appliqueraient toujours, mais à plus grande échelle. En tant que tels, nous ne pouvons pas simplement abandonner des valeurs, telles que l’équité et la justice sociale, car elles sont plus difficiles à maintenir dans un environnement de triage.

Deuxièmement, les politiques modèles de ces éthiciens pour l’allocation des ressources sont non seulement utilitaires dans le sens de sauver autant de vies que possible, mais ont également tendance à créer des politiques qui donnent la priorité à sauver ceux qui ont une plus grande «attente de la vie “. Préserver ceux qui ont probablement la plus «espérance de vie» ne signifie pas que les personnes ayant la plus forte probabilité de survie pour covid-19 recevront un traitement en premier.

Cela signifie qu’entre deux personnes ayant des chances de survie quelque peu égales, celles qui estiment avoir le plus grand nombre d’années à vivre bénéficieront d’une plus grande considération. La justification morale de cette priorisation est qu’elle donne aux jeunes la possibilité de vivre les étapes de la vie qu’ils n’ont pas encore atteintes.

Bien que certains éthiciens essaient d’expliquer que cette option ne tient pas compte de la valeur intrinsèque ou de l’utilité sociale, il est très difficile de ne pas voir cela comme une façon de dire: «Eh bien, les personnes âgées, elles ont eu une bonne vie. Permettez aux jeunes de vieillir aussi. »

Il existe d’autres moyens de relever le défi de choisir entre des cas de mortalité égale, tels que «premier arrivé, premier assisté» ou sélection à la loterie. Bien sûr, dans le cas de covid-19, l’âge est souvent cliniquement pertinent, car avec l’âge viennent d’autres facteurs ou conditions physiologiques qui affecteront les chances de survie. Mais nous devons être pleinement conscients du moment où nous envisageons un facteur clinique et lorsque nous soumettons un patient à des biais sociaux.

Nous comprenons la motivation d’être utilitariste et voulons maximiser «l’espérance de vie»: clarifier les règles et il est facile de sentir que «la vie est bonne, donc plus la vie est meilleure». Mais la clarté seule n’est pas une bonne morale.

Donner la priorité à «l’espérance de vie» dans le seul but de donner aux jeunes la possibilité de vieillir est une décision sociale non clinique autant que toute autre que nous devrions essayer d’éviter.

La quantité potentielle ne doit pas être considérée comme réelle. Nous pouvons supposer qu’une personne plus jeune vivra plus longtemps, mais vous ne pouvez jamais être sûr que c’est le cas.

Nous ne devons pas être utilitaires sur la base d’hypothèses qui dépassent la pertinence clinique. Les comités d’éthique et les professionnels de la santé n’ont aucune autorité morale pour présumer de la valeur de «l’espérance de vie» ou qui apportera la plus grande contribution à la société à la fin de la pandémie.

Les lignes directrices pour l’allocation éthique des ressources doivent respecter les considérations de covid-19 sur les perspectives de survie globale. Les facteurs indirects, tels que l’âge, l’incapacité et la comorbidité (conditions physiologiques existantes qui rendent un patient plus vulnérable), ne devraient être pris en compte qu’en relation avec le pronostic et la survie.

Il sera rarement le cas que toutes les considérations pour l’allocation des ressources pour deux patients covid-19 sont exactement les mêmes. Et s’il y a un cas où c’est le cas, il ne faut pas simplement se référer aux directives générales qui font des décideurs des soldats en première ligne.

.