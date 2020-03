AVIS: Coronavirus et personnes invisibles

(Crédit: JOAQUIN SARMIENTO / . via .)

Note de l’éditeur: Pedro Brieger est un journaliste et sociologue argentin, auteur de plus de sept livres et collaborateur dans des publications sur des questions internationales. Il est actuellement directeur de NODAL, un portail dédié exclusivement aux actualités d’Amérique latine et des Caraïbes. Il a collaboré avec différents médias nationaux tels que Clarín, El Cronista, La Nación, Página / 12, Perfil et pour des magazines tels que Noticias, Somos, Le Monde Diplomatique et Panorama. Tout au long de sa carrière, Brieger a remporté des prix importants pour son travail informatif sur la radio et la télévision argentines. Les opinions exprimées dans cette colonne sont exclusives à l’auteur.

(CNN espagnol) – En temps de crise, on dit souvent que le meilleur et le pire des gens sortent, et face à la pandémie de Covid-19, la confrontation entre solidarité et individualisme se manifeste déjà.

Les gouvernements adoptent des réponses différentes lorsqu’ils agissent tandis que la population, qui est loin d’être une masse uniforme, tente de s’adapter à une situation inattendue et sans précédent.

Il y a près d’un siècle, le dramaturge allemand Bertolt Brecht a écrit le poème «Questions d’un ouvrier qui lit», très pertinent à cette époque. Là, Brecht a parlé d’êtres anonymes – invisibles dans les histoires épiques et grandioses mais indispensables à tous – lorsqu’il s’est demandé qui avait construit Babylone ou l’Arc de Triomphe à Rome.

Aujourd’hui, alors que plusieurs gouvernements proposent la «quarantaine sociale» et que le travail à domicile soit étendu pour empêcher la propagation du coronavirus, ces êtres anonymes doivent continuer à faire un travail jugé «essentiel». En plus du large éventail de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, quelque part en Amérique latine, quelqu’un “invisible” nettoie actuellement les ordures dans les rues comme tous les jours, s’exposant à la contagion, tandis que d’autres courent à ses côtés. les supermarchés à s’approvisionner car ils ont de l’argent pour le faire et prévoient des semaines de fermeture.

Qui récoltera les tomates? Demandait Brecht. Qui les transportera par camion jusqu’aux points de vente pour que d’autres personnes puissent se nourrir et qui, avec le sourire, les soignera, sachant même qu’elles sont exposées?

Les gouvernements de nombreux pays ont demandé à la population de se réfugier chez elle. Cependant, dans notre région – où règne le travail informel et souvent mal rémunéré – il y a des milliers de personnes qui, si elles ne travaillent pas un jour, ne mangent pas ce jour-là. “Ils me tuent si je ne travaille pas et si je travaille ils me tuent”, a récité le poète cubain Nicolás Guillén. Il y a des millions de visages anonymes qui ne peuvent cesser de travailler et sans lesquels aucune société ne peut fonctionner.

Reconnaîtrons-nous un jour ces petites personnes invisibles ou les oublierons-nous lorsque le dieu du marché fonctionnera de nouveau et correctement?

.