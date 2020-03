AVIS: Dans la crise des coronavirus, Tom Hanks est un meilleur modèle que Donald Trump

En plus de Tom Hanks, ces célébrités ont déjà des coronavirus 0:41

(CNN) – La pandémie de coronavirus mettra notre pays au défi d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant. Et nous ne sommes pas culturellement préparés.

Pas que les États-Unis Vous n’avez jamais eu de crise de santé publique auparavant. Il y a un siècle, le pays a été confronté à l’épidémie de grippe espagnole beaucoup plus meurtrière, qui a tué environ 50 millions de personnes dans le monde, y compris des membres de ma famille. Nous sommes confrontés à l’épidémie de poliomyélite, qui a paralysé des centaines de milliers de personnes, dont, selon beaucoup, un président américain. Et lorsqu’un remède contre la polio a été trouvé, le Dr Jonas Salk a fait don du brevet pour aider le plus grand nombre de personnes le plus rapidement possible.

Heureusement, notre expérience scientifique s’est considérablement améliorée depuis ces jours. Mais au cours des dernières décennies, nous avons perdu la mémoire de quelque chose d’important en temps de crise: l’équilibre entre l’individualisme et la communauté.

Nous nous sommes habitués à poursuivre l’intérêt individuel au détriment du bien commun. Nous ne sommes pas habitués au sacrifice partagé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont renoncé aux commodités pour aider l’effort de guerre. Après les attentats du 11 septembre, on nous a dit de faire du shopping.

Donald Trump est le reflet de notre culture. C’est un symbole d’intérêt individuel. Il a émergé dans les années 1980, comme un avatar d’excès de cupidité est bon, et a ensuite trouvé la célébrité sur la célébrité peu profonde des émissions de téléréalité. Son instinct narcissique d’autopromotion a été la clé de son succès, mais au détriment de toute fidélité à la vérité ou de confrontation avec des faits concrets.

C’est mortel quand il s’agit de votre crédibilité en temps de crise. Le long schéma de désinformation du président, qui contredit souvent les experts en santé de son administration, a semé la confusion. Et le fait que son instinct le conduise à gérer la peur comme une arme politique pour coincer les gens dans son propre parti tout en s’assurant que les démocrates et “l’État profond” détestent notre pays, font qu’il est particulièrement inapproprié d’être un exemple de la nation, peu importe les mots qui sortent de votre bouche maintenant.

Mais bien que Donald Trump soit notre président, il ne définit pas pleinement notre culture. Et ironiquement, l’une des victimes de coronavirus les plus célèbres à ce jour est aimée car elle représente la plus ancienne tradition américaine où le caractère est primordial.

Je parle de Tom Hanks, qui a annoncé mercredi que lui et sa femme, Rita Wilson, étaient infectés par le virus. Avec un sens évident de la décence, un humour auto-déprécié et un honneur personnel inondent leurs rôles dans des films de Forrest Gump à Saving Private Ryan. C’est évident s’il joue Ben Bradlee dans The Post ou sa dernière performance en tant que Mr. Rogers dans A Beautiful Day in the Neighborhood.

Ce que nous voyons à l’écran ne reflète pas toujours la vraie personne, mais selon tous les témoignages, Tom Hanks est un homme vraiment bon, gentil avec les personnes qui ne sont pas en position de pouvoir et généreux avec la charité. Il s’agit d’une vertu simple que nous ne célébrons pas toujours, mais essentielle pour créer une culture de confiance. Et sa popularité parle d’un désir ancré dans notre pays à une époque où la gentillesse et le caractère étaient un destin important et marqué.

Le succès historique de l’Amérique cela dépend de trouver le bon équilibre entre l’ambition individuelle et le bien commun. C’est quelque chose que même les individualistes coriaces de l’Occident ont compris. Nous ne sommes vraiment en sécurité que si nous prenons soin les uns des autres. Ce n’est ni lisse, ni socialiste, ni communautaire. C’est du bon sens et un intérêt personnel ouvert.

La peur n’est pas notre amie. La panique ne résout pas les problèmes. Mais nous devons à nouveau trouver le bon équilibre entre l’individualisme et la communauté alors que nous essayons de surmonter ce défi ensemble.

