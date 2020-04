Avis de décès en ligne, un hommage impromptu aux victimes de COVID-19 | En vedette

Connaître les histoires des personnes décédées à travers des nécrologies sur Internet est quelque chose de relativement nouveau, mais, au cours de ces semaines, il a été dévasté et est devenu un hommage impromptu aux victimes de COVID-19, en particulier aux agents de santé, car “on ne meurt pas quand il meurt, mais quand ils cessent de se souvenir de lui. “

“C’est que, de n’importe où dans le monde, en quelques secondes, vous pouvez présenter votre douleur pour une mort. Il n’est pas nécessaire d’être physiquement ensemble pour se sentir aimé et accompagné”, et plus encore maintenant avec le coronavirus, a-t-il expliqué à Efe le cofondatrice du site gratuit esquela.org, Patricia Larrinaga de Luis.

Les personnes décédées de cette pandémie “ont été et sont les plus seules physiquement, mais ce sont elles qui sont plus unies que jamais virtuellement”.

Ces jours-ci, “les gens ont réalisé combien il est important de recevoir un message d’affection et ils ont fait un effort pour laisser des messages non seulement à leurs proches, mais aussi à tous ceux qui souffrent”, a-t-il assuré.

“Cet enfermement”, dit-il, “nous fait réfléchir et réfléchir davantage à la mort, au besoin de soulager la douleur d’une manière ou d’une autre”, et “le besoin de rencontrer le défunt a été créé”.

La preuve en est que ce site, créé il y a cinq ans par les sœurs Patricia et Maribel Larrinaga, est passé d’environ 3000 visites par jour avant le coronavirus à environ 10000 par la suite, avec une incidence particulière de critiques que les citoyens laissent sur les nécrologies du le personnel de santé et les forces et corps de sécurité décédés des suites de COVID-19 et qu’ils ne connaissent pas.

Un exemple en est celui du chef du Groupe d’action rurale (GAR) de la Garde civile, le lieutenant-colonel Jesús Gayoso, décédé à Logroño le 27 mars et devenu la quatrième victime de la Benemérita par les coronavoris.

“L’hommage de ses compagnons met vos cheveux sur pied”, ainsi que certains messages écrits par des anonymes qui passent sous silence son travail, tels que “c’était l’un des bastions contre le trafic de drogue” et “avec vous toujours!”.

La notice nécrologique du prêtre italien Guiseppe Berardelli, 72 ans, qui a également donné son respirateur à un autre jeune patient coronavirus qui en avait également besoin, a également reçu de nombreuses visites.

Avant COVID-19, ceux qui accédaient à ce site Web étaient des personnes qui recevaient un message concernant une personne décédée et qui souhaitaient publier un avis.

“Certains étaient intéressés par des personnes décédées de leur communauté et ils restent sur la page pendant environ 40 secondes, plus ou moins”, selon Larrinaga, mais, à cause du coronaviorus, “ils restent et parcourent à la recherche d’histoire personnelle pendant 3 ou 4 minutes. , ce qui est scandaleux “; De plus, ils interagissent et laissent des messages de manière anonyme.

En chiffres, le nombre de nécrologies publiées a augmenté, mais surtout le nombre de visites, qui a augmenté de 296% le mois dernier; 80% a été fait par le temps moyen que chaque utilisateur passe sur la plateforme; et dans 178% le nombre de pages que chacun visite en moyenne, ce qui signifie qu’il faut multiplier presque par 3.

Cela est dû, avant tout, à la grande mobilisation des proches et amis du défunt, qui “ont fait l’effort de manifester leur soutien sur la plateforme pour que les plus proches se sentent plus accompagnés”.

Esquela.org, depuis le 15 avril dernier, a permis un mur de condoléances face à cette crise sanitaire car “la nécessité de connaître le défunt, son histoire, de savoir ce qui leur est arrivé et de laisser un message a été créée.

Cela montre “une grande empathie de la part de la population, qui s’est tournée vers le soutien aux personnes qui ont perdu un être cher, bien qu’elles ne soient pas physiquement présentes”.

“Alors que nous continuons à lutter contre le coronavirus, nous rendons ici hommage à tous ceux qui n’ont pas réussi à survivre”, ajoute Larrinaga, qui se consacre, dans le domaine professionnel, aux relations publiques.

Il assure que, du point de vue économique, il ne vit pas sur esquela.org, qui est un service gratuit et qu’il est né il y a cinq ans en raison de la nécessité d’aider un ami à répandre la mort d’un parent et, au lieu d’opter pour les nécrologies traditionnelles dans les médias, ont opté pour la formule “en ligne”.

“En quelques minutes, nous avons pu communiquer cette mort à de nombreuses personnes, réparties dans différents endroits, ce qui était un soutien important pour la famille, les amis et les collègues”, a-t-il assuré.

La façon de publier un avis est à travers un formulaire simple, qui vous permet d’ajouter une photo et une revue du défunt, qui aide à connaître son histoire personnelle et “aide à penser à la personne comme elle voulait qu’on se souvienne de lui”.

Par Ana Lumbreras