AVIS Décalogue contre les coronavirus

Des médecins d’un hôpital de la province du Hubei, à Wuhan, s’occupent des patients infectés par covid-19 le 24 février 2020. (Crédit: STR / . via .)

Note de l’éditeur: Roberto Rave est un politologue avec une spécialisation et un diplôme de troisième cycle en commerce international et commerce extérieur de l’Université Externado de Colombie et de l’Université Columbia de New York. Avec des études en gestion de l’Université IESE d’Espagne et candidat au MBA de l’Université de Miami. Il est chroniqueur pour le journal économique colombien La República. Il a été choisi par l’Institut républicain international comme l’un des 40 jeunes leaders les plus influents du continent.

(. espagnol) – La peur nous envahit, beaucoup de familles et nos maisons. Il y a combien de temps que nous n’avons pas ressenti cette peur? Depuis combien de temps n’avons-nous pas réfléchi à la proximité invisible de la mort? Toutes ces questions nous font réfléchir à ce que serait notre héritage pour l’humanité, pour notre famille et nos amis. Que laisserions-nous à ce monde éphémère, presque virtuel, éphémère?

Le temps est venu de s’arrêter, mais pas parce que nous aurions soudain réalisé à quelle vitesse le monde d’aujourd’hui bouge (ou bouge). La situation actuelle nous oblige à réfléchir sur la solitude de notre foyer, cette solitude que nous évitons tant par peur de nous retrouver, d’affronter notre frivole réalité. Les seuls outils palpables dont nous disposons avant l’enfermement physique et psychologique qui peuvent être désespérés sont ceux de l’étreinte (qui le peut), de l’amour et de la compréhension. Serrer si fort, comme si nous ne nous étions jamais étreints. Mettez le téléphone de côté et demandez, ironiquement après des années de vie commune: Comment allez-vous? – Oui. Bien que cela puisse paraître illogique, il y a longtemps nous ne l’avons pas demandé – et nous nous rendons compte que nous avons été une victime de plus, avant la fermeture, de la vile rapidité des clics et des “j’aime”, et nous avons oublié le “je comme »qui comptait le plus. Selon Joseph Ratzinger: «Je n’hésite pas à affirmer que la grande maladie de notre temps est son déficit de vérité. Le succès, le résultat, a emporté la primauté partout. Le renoncement à la vérité et la fuite vers la conformité de groupe ne sont pas un chemin vers la paix ».

Sans plonger dans la crise économique bien connue déclenchée par la pandémie, nous avons été obligés d’ouvrir cette fenêtre qui ouvre sur un monde infini d’opportunités pour nous repenser humainement. Peut-être nous sommes-nous trompés, en nous concentrant sur la conception du succès matériel, en vidant le contenu de la véritable transcendance humaine. Le moment est venu de revenir à l’essentiel, de restructurer notre échelle de valeurs, de confronter nos rêves éphémères. Comme l’a bien dit le philosophe Sénèque: «Voulez-vous savoir ce qu’est la liberté? Ne pas être esclave de quoi que ce soit, de tout besoin, du hasard. »

Sans plus tarder, je veux dans cet article proposer un décalogue pour ces jours de quarantaine. Depuis que j’ai lu le chapitre 42 de Don Quichotte de la Mancha, je me passionne pour les décalogues. Beaucoup d’entre nous passeront les 15 prochains jours, peut-être davantage, entre quatre murs, pleinement conscients que cette situation a pour première mesure de protéger la santé de nos proches et de sortir triomphants face à la pandémie inattendue. Ensuite, les propositions que j’ai construites avec un ami qui répond à ces mêmes préoccupations:

1. Maintenir l’industrie. Rester à la maison ne signifie pas vivre dans des loisirs constants. Il est important d’avoir un horaire, comme si nous étions un jour normal.

2. Ne tombez pas dans la médiocrité. Que notre présentation personnelle et notre lieu de travail soient optimaux et très similaires à ceux d’une situation normale, avec plus de confort, mais sans médiocrité.

3. Soyez efficace. Malgré le fait que le temps libre sera plus fréquent, essayez de réaliser les tâches et les projets que nous avons mis de côté dans la course quotidienne.

4. Aide. En ces temps de valorisation du peu ou de la quantité que nous avons, la nuit ne peut pas venir sans avoir fait quelque chose pour les autres, sans avoir aidé à certains travaux dans notre maison ou avec nos amis ou connaissances, y compris des étrangers.

Coronavirus: comment prendre soin de notre stabilité émotionnelle? 1:34

5. Soyez heureux. Maintenez la joie et répandez-la à ceux qui, pour quelque raison que ce soit, souffrent du désespoir – normal – de la situation. L’école où j’ai étudié a une devise qui m’a toujours touché le cœur: “Soyez heureux de rendre les autres heureux.”

6. Faites de l’exercice. Passez au moins 30 minutes à l’activité physique.

7. Lisez. Réservez du temps pour une lecture portant sur des sujets de formation spirituelle ou humaine. Ces temps sont des temps de réflexion.

8. Soyez reconnaissant. Les circonstances actuelles nous montrent la fragilité de la vie. N’allons pas au lit sans dire au revoir et remercier les personnes que nous aimons le plus. De plus, ces jours-ci nous rendent plus conscients de la valeur d’un lever de soleil sain. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de remercier pour une nouvelle journée.

9. Ayez de la discipline. Respectons les horaires de sommeil. Ne tombons pas sous la tentation des séries télévisées et essayons de bien dormir. Recommandation spéciale: un bref examen de 3 minutes de ce à quoi ressemblait notre journée, avant de se coucher, cela ne ferait pas de mal.

10. L’amour. Dernier point mais non le moindre: aimer nos collègues de quarantaine, les aimer vraiment.

.