AVIS | La meilleure façon de remettre les Américains au travail plus rapidement

Crédit: CHANDAN KHANNA / . via .

Note de l’éditeur: Arpit Gupta est membre associé du Manhattan Institute et professeur adjoint de finance à la NYU Stern School of Business. David Sraer est professeur agrégé à l’UC Berkeley Haas School of Business. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont les leurs.

(.) – La pandémie de Covid-19 a paralysé l’économie américaine, des millions d’Américains restant chez eux et de nombreuses entreprises fermées. Maintenant que le plan de relance a été adopté, nos législateurs devraient travailler de manière crédible et réalisable pour réduire la durée des restrictions et remettre l’économie sur pied.

Les experts en santé publique estiment à l’unanimité qu’il est trop tôt pour permettre aux Américains de reprendre le travail. Avec une capacité hospitalière limitée, la levée immédiate de toutes les restrictions entraînerait une nouvelle augmentation des cas de coronavirus et exercerait une pression indue sur notre système de santé. Mais en même temps, nous ne pouvons pas simplement “aplatir la courbe” assez longtemps pour que tout le monde puisse se remettre au travail immédiatement: les coûts économiques seraient énormes en raison de la durée totale de l’accident qui en résulte.

La mise en œuvre d’un confinement sélectif une fois passé le premier pic de l’épidémie pourrait aider de nombreux Américains à reprendre le travail plus rapidement tout en assurant la sécurité des populations les plus vulnérables. Cette approche permettrait à une fraction des ménages de reprendre une activité normale tandis que le reste de la population reste en quarantaine. Trois principes simples devraient guider la façon dont nous décidons quels foyers sont «libérés» plus tôt.

Premièrement, les personnes libres qui ont le plus faible risque de développer des cas graves de coronavirus. Les jeunes personnes sans conditions préexistantes peuvent retourner au travail, tandis que les personnes âgées et celles souffrant de maladies telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires chroniques et la fonction pulmonaire compromise (par exemple, en raison de l’asthme ou du tabagisme) continuent à la maison.

Le deuxième principe du confinement sélectif est qu’il doit être adapté localement. La capacité hospitalière diffère entre les États et les villes. Les zones avec le moins de lits dans les soins intensifs par habitant ont besoin d’une quarantaine plus stricte pour éviter de dépasser la capacité hospitalière. La répartition par âge est également importante: dans les villes ayant une concentration plus élevée de ménages plus âgés, une limite d’âge inférieure pour le confinement empêcherait les systèmes de santé d’être dépassés.

Troisièmement, le confinement sélectif doit être basé sur des données. En utilisant des statistiques sur les taux de maladie pour différentes populations, la capacité des hôpitaux locaux et les données démographiques, le gouvernement et les responsables de la santé publique pourraient estimer comment une stratégie de sortie particulière (par exemple, libérer tous les résidents de Los Angeles) moins de 50 ans sans conditions préexistantes) mettrait à rude épreuve le système de santé local. Ce modèle prédictif pourrait être continuellement mis à jour à mesure que les scientifiques collectent de meilleures données.

Avec ces chiffres en main, les autorités locales pourraient décider rationnellement quel pourcentage de la population se libérer de la quarantaine, permettant une activité commerciale accrue et, espérons-le, limitant l’impact du choc économique. De meilleurs outils, tels que des applications qui permettent aux gens de déclarer eux-mêmes l’état de la maladie, pourraient permettre aux gouvernements locaux d’obtenir des informations encore plus à jour sur les conditions de santé.

Le développement de tels outils de prévision serait également utile pour guider les investissements publics dans les infrastructures de santé locales, la clé de toute stratégie de sortie réussie. Plus de ventilateurs et une capacité accrue des soins intensifs sont nécessaires pour augmenter notre capacité de soins pour ceux qui nécessitent une hospitalisation. Mais ces investissements doivent être effectués efficacement, avec du personnel et des équipements déployés dans les zones les plus touchées et des patients dirigés vers des hôpitaux sous-utilisés. Des outils prédictifs derrière une stratégie de confinement ciblée garantiraient que l’investissement public aille là où il peut le plus aider et permettre à une plus grande partie de la population d’être libérée de la quarantaine.

Le confinement sélectif n’est pas l’approche la plus simple. Ses défis incluent la nécessité de restrictions à la mobilité entre les villes et les États, et il sera probablement difficile à faire respecter. En fin de compte, les dépenses publiques sont essentielles: le gouvernement doit indemniser financièrement les personnes qui restent en quarantaine pour compenser la perte de salaire.

Au lieu de supposer que nous serons bloqués pour les prochains mois, il est temps de réfléchir de manière créative à la façon dont nous pouvons raccourcir notre temps de quarantaine et remettre l’économie en marche. Malgré ses défis, le confinement sélectif est un moyen prometteur de remettre les États-Unis au travail, à la fois rapidement et en toute sécurité.

.