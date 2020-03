AVIS: La réponse fidèle au coronavirus: se protéger mutuellement

Un couple s’embrasse sur une place vide en Catalogne le 15 mars 2020 à Barcelone, en Espagne. (Crédit: David Ramos / .)

Note de l’éditeur: Maggie Siddiqi est directrice de la Faith and Progressive Policy Initiative au Center for American Progress. Siddiqi pratique la religion musulmane et vit à Washington. Guthrie Graves-Fitzsimmons est membre de la Faith and Progressive Policy Initiative du Center for American Progress. Graves-Fitzsimmons pratique la religion baptiste et vit à Louisville, Kentucky. Les opinions exprimées ici sont celles des auteurs. En savoir plus sur la section d’opinion sur CNN en espagnol.

(CNN) – “Je ne pense pas qu’aller à l’église pendant cette période soit un test de foi”, a déclaré la semaine dernière le gouverneur du Kentucky et diacre de l’Église chrétienne (Disciples du Christ), Andy Beshear, lorsqu’il a demandé l’annulation des services. religieux en personne en raison d’un coronavirus. “Je pense que Dieu nous donne la sagesse de nous protéger les uns les autres et nous devons le faire.”

Le gouverneur Beshear n’est pas seul. L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a suspendu les rassemblements publics dans ses plus de 30 000 congrégations dans le monde «jusqu’à nouvel ordre». L’Arabie saoudite a suspendu ses déplacements vers les lieux saints islamiques de La Mecque et de Médine. Et le Vatican a commencé à diffuser des messes en direct en ligne et le pape François organise des prières et des auditions publiques via un lien vidéo.

Bien que la rencontre avec nos communautés dans le culte soit essentielle pour les deux religions, la préservation de la vie l’est aussi. Les communautés religieuses ont raison d’annuler les services et mènent là où la lenteur de la réponse du gouvernement fédéral a échoué. Les communautés religieuses accordent la priorité à la santé et à la protection de leurs communautés grâce à l’isolement social, qui est la réponse fidèle au coronavirus.

Nous avons tous deux été témoins de l’annulation de services dans nos propres communautés religieuses respectives. Le All Dulles Area Muslim Society Center (ADAMS), qui dessert en moyenne 9 000 personnes sur 10 sites dans la région de Washington, a suspendu ses prières vendredi, une décision sans précédent. Le centre a déclaré que les prières de la congrégation sont “inadmissibles” si elles mettent les gens en danger. Pendant ce temps, non loin de la propre église du gouverneur Beshear dans le Kentucky, la Highland Baptist Church de Louisville a refusé d’offrir des services de culte en personne dimanche. Les ministres l’ont plutôt fait via Facebook. ADAMS et Highland Baptist seront fermés pendant au moins les prochaines semaines.

Nous étions fiers des décisions de nos chefs religieux, même si nous aurions aimé être avec nos communautés, prier et nous soutenir les uns les autres en cette période troublée. Leurs positions démontrent une réactivité et un leadership incroyables, et nous souhaitons que notre président ait fait de même. Lors d’une conférence de presse lundi, il a tardivement adopté un ton plus sobre et pragmatique et a appelé à plus de prudence qu’à ce jour.

Être présent dans les espaces religieux n’est pas seulement un autre rassemblement social pour nous ou les 77% d’Américains qui, selon le Pew Research Center, s’identifient comme religieux. Pour les fidèles, l’annulation de rassemblements religieux est plus alarmante que l’annulation de tournois de basket-ball, de spectacles de Broadway ou de rassemblements politiques. Les communautés confessionnelles rassemblent les gens pour adorer Dieu et prier ensemble, et elles mettent également la foi en action pour le bien commun. Les communautés religieuses jouent un rôle important dans la vie individuelle et publique des Américains.

Le souci de la santé physique et spirituelle des gens est l’une des choses que les communautés religieuses connaissent le mieux. C’est pourquoi de nombreux hôpitaux aux États-Unis et dans le monde entier, ils ont été fondés par des organisations religieuses. Et bien qu’il y ait une perception répandue que la religion et la science sont en conflit, selon le Pew Research Center, 68% des Américains disent qu’il n’y a pas un tel conflit.

C’est pourquoi la plupart des organisations religieuses suivent les conseils de la communauté médicale. L’Association médicale islamique d’Amérique du Nord et la Société islamique d’Amérique du Nord ont appelé les musulmans à prendre des précautions. “La protection de la vie humaine est l’un des objectifs fondamentaux de la charia islamique”, ont-ils déclaré dans un communiqué. “Ce concept a la priorité sur tous les autres objectifs de la foi islamique, car la vie représente le fondement de notre existence. Par conséquent, parfois, la préservation de la vie et des droits de l’homme est beaucoup plus importante que la continuité des pratiques dévotionnelles essentielles ».

Ces déclarations contrastent avec les propos du président, qui a d’abord tenté d’ignorer le problème et n’a pas répondu de manière adéquate. Une position qui aurait pu être pour des raisons politiques. Comme l’écrivain conservateur Peter Wehner l’a écrit dans The Atlantic: «Le président et son administration sont responsables d’erreurs graves et coûteuses, en particulier des échecs épiques de fabrication de tests de diagnostic, de la décision d’évaluer trop peu de personnes, du retard de l’expansion des laboratoires d’analyses en dehors des Centers for Disease Control and Prevention et des problèmes dans la chaîne d’approvisionnement. »

L’administration a joué un jeu politique avec la vie des gens et nous avons vu comment la droite religieuse la soutient. “Il est étrange pour moi de voir combien de réactions excessives”, a déclaré jeudi à Fox News Jerry Falwell Jr, l’un des partisans les plus virulents du président. «Cela vous fait vous demander s’il y a une raison politique à cela. C’est, vous le savez, que la mise en accusation n’a pas fonctionné… c’est peut-être maintenant sa nouvelle tentative pour tenter de mettre en accusation Trump. »

Faire de la politique avec une pandémie est le contraire d’une réponse fidèle. Mais nous pensons que les communautés religieuses, y compris la nôtre, mènent l’effort pour “aplanir la courbe” à travers l’isolement social obtenu en suspendant les réunions de culte. Suite aux efforts d’atténuation recommandés par les responsables de la santé publique, le système de santé continuera de fonctionner de la meilleure façon possible.

Alors que nous étions tristes de ne pas avoir assisté aux services religieux le week-end dernier et dans un avenir prévisible, la réponse de nos dirigeants d’église procure un sentiment de compétence et de réconfort à un moment où ces choses ont été cruellement absentes pendant longtemps. à la Maison Blanche.

