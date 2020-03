AVIS: Le coronavirus révèle le manque de compassion de Trump

Le président américain Donald Trump lors d’une conférence de presse sur le coronavirus. (Crédit: Drew Angerer / .)

Note de l’éditeur: Michael D’Antonio est l’auteur du livre «Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success» et co-auteur avec Peter Eisner de «The Shadow President: The Truth About Mike Pence». Les opinions exprimées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur. Voir plus dans la section d’opinion de CNN.

(CNN) – La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Stephanie Grisham, a déclaré qu’en ce moment de coronavirus, tout resterait le même pour Donald Trump. Il semble que vous n’annulerez aucun rallye ou ne vous inquiétez pas du tout si vous avez été exposé à l’infection. “Et je vais vous dire quoi”, dit-elle, “avec notre président, cet homme qui ne dort pas et que j’ai vu travailler 15, 16 heures par jour tous les jours, je n’ai aucun problème à penser qu’il sera en bonne santé” .

Si Grisham avait été préoccupé par le public américain, il n’aurait peut-être pas parlé d’assister à de grands événements publics, de travailler jusqu’à l’épuisement et de quitter le sommeil comme une réponse raisonnable à la menace que le virus représente pour nous tous. En fait, si c’est ce que fait Trump, c’est le contraire de ce qui est recommandé pour un homme obèse de 73 ans, largement sédentaire.

Avec n’importe quel autre président, nous nous demanderions tous pourquoi un assistant s’est donné autant de mal pour suggérer que son patron était une sorte de surhomme, mais nous parlons de Trump. Son narcissisme et sa propension à la colère sont bien documentés et Grisham jouait évidemment avec les deux qualités.

Faisant l’objet de reportages de presse depuis longtemps, la colère de Trump a été dénoncée par le licenciement de membres de son cabinet, secrétaires généraux de la Maison Blanche – Mick Mulvaney, qui n’a jamais eu l’occasion de se débarrasser du titre “intérimaire”, a été renvoyé le week-end dernier, et ceux qui ont témoigné à son sujet pendant la mise en accusation. Les responsables gouvernementaux s’inquiètent généralement de transmettre de mauvaises nouvelles à leur patron, car ils craignent comment il pourrait réagir. Lorsqu’un responsable du Centers for Disease Control and Prevention (CDC) a récemment souligné, à juste titre, qu’une épidémie de coronavirus était inévitable aux États-Unis, le média a rapporté que Trump était tellement en colère que les fonctionnaires ont discuté de la possibilité de ne plus faire de déclarations publiques. (Ils ont finalement décidé de ne pas le faire).

Après avoir souligné que Trump ne change rien, Grisham est resté fidèle à l’attitude du président selon laquelle il n’y a rien à craindre. Quand elle est allée plus loin et a expliqué qu’il est un spécimen extraordinaire qui n’a pas besoin de sommeil et peut travailler avec de simples mortels, il a joué la carte de vanité, une autre caractéristique de Trump. Comme Grisham et les autres survivants de l’administration semblent le savoir (je vous regarde, Vice-président Mike Pence), vous ne vous trompez jamais si vous placez le président au centre de chaque discussion et le félicitez.

Pour des indices sur la façon dont Trump veut être décrit, considérez simplement la façon dont il parle de lui-même. Il est, selon ses propres mots, “vraiment intelligent” et “un génie très stable”. Il est aussi, selon ses propres mots, «un grand leader moral» et «de grande apparence».

Dans la crise actuelle, le problème n’est pas tant l’estime de soi excessive du président que son incapacité à reconnaître les besoins des autres. Ce problème, invariablement une caractéristique des véritables narcissiques, rend difficile, sinon impossible, pour quiconque de mettre les autres en premier. Dans les familles, cela est démontré lorsque le père achète une nouvelle voiture même si le loyer de la maison n’est pas payé. Dans les pays, c’est évident quand un leader ne peut pas voir ce dont les gens ont besoin en temps de crise.

Qu’il jette des serviettes en papier sur une foule au milieu de la mort et des ravages à Porto Rico ou se moque des victimes d’agression sexuelle, Trump a démontré son insensibilité assez régulièrement pour que nous tressaillions lorsque nous le voyons dans un instant. comme celui-ci où règne le souci des autres. Rappelez-vous comment il a plaisanté sur la taille de la foule lors de sa visite à l’hôpital après une fusillade à El Paso? Qu’en est-il du moment, au début de votre mandat, où, devant le monument aux officiers du renseignement tombés, vous vous vantiez de votre propre intellect?

La compassion, qui est l’opposé du narcissisme, est aussi essentielle à la présidence que n’importe quel trait, et les présidents des deux parties l’ont souvent démontré. Nous nous souvenons tous des réponses émouvantes de Bill Clinton après l’attentat d’Oklahoma City, de George W. Bush après les attentats du 11 septembre et de Barack Obama après la fusillade dans l’église de Charleston. C’est une chose avec laquelle nous devons faire confiance à nos dirigeants. C’est également la pièce qui manque souvent à la réponse de Trump dans les moments difficiles. C’est l’homme dont une vidéo du Huffington Post a montré qu’il avait besoin d’une feuille de réponses pour une réunion avec les survivants des tirs de l’école. Que le souffleur l’ait encouragé à dire “je vous écoute” est toute la preuve que nous devons savoir que le personnel de la Maison Blanche reconnaît que le président a du mal en matière de compassion.

Pourquoi Trump est-il comme ça? Quand j’ai écrit une biographie de lui, je savais qu’il avait été élevé par un père modèle qui montrait peu à son fils le genre de tendresse qui pouvait inquiéter les autres d’un enfant. Son éducation a été guidée par une sorte de sergent dans un essai d’école militaire caractérisé par la ténacité, et son introduction au monde adulte a été modelée par les personnages bien connus Roy Cohn. Compte tenu de ces mentors et de toute l’insécurité qui accompagne le fait d’être un enfant riche jouant avec l’argent de papa, Trump était destiné à être l’homme que nous voyons aujourd’hui. Il est en colère et narcissique, et le mieux qu’il puisse faire de son entourage est de le chouchouter dans l’espoir qu’il n’aggravera pas les choses.

