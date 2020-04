AVIS: les masques pourraient faire partie de la solution

Concepteur colombien fait des masques contre 1:45

(.) – Devrions-nous tous porter des masques faciaux?

Des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ils disent non. Cependant, en Chine, en Corée du Sud, à Taiwan, à Hong Kong et en République tchèque, ils disent oui. Dans certaines parties de la Chine, par exemple, il est obligatoire de porter un masque en public. Ceux qui ne le font pas sont détenus par la police et peuvent être condamnés à une amende et même arrêtés. En Corée du Sud, à Taiwan et à Hong Kong, les autorités sanitaires conseillent également aux citoyens de porter des masques faciaux lorsqu’ils sont autour d’autres personnes, en particulier dans les endroits surpeuplés (c’est-à-dire dans le métro).

Cependant, ici aux États-Unis, le guide du CDC demeure: “Si vous n’êtes pas malade, vous n’avez pas besoin de porter un masque, sauf si vous prenez soin d’une personne malade et ne pouvez pas porter de masque.” En outre, le CDC continue de déclarer que “les masques peuvent être rares et doivent être conservés pour les agents de santé”. Dans le même esprit, le directeur général de la santé a tweeté en février: “Sérieusement, arrêtez d’acheter des masques!”

Mais comme les cas positifs de covid-19 continuent d’augmenter aux États-Unis, un nombre croissant d’experts en santé tels que Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Safety, recommandent de porter des masques comme moyen de prévenir la prolifération. du virus. De plus, l’administration Trump reconsidère maintenant sa position sur le port de masques faciaux en public à titre préventif. Anthony Fauci, directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que la Maison Blanche est dans une “discussion très active” sur l’opportunité de recommander aux citoyens de porter des masques faciaux dans certaines circonstances.

Les masques sont-ils vraiment inutiles ou n’y en a-t-il pas assez?

Comme nous n’avons pas suffisamment de masques faciaux, nous devons prioriser l’approvisionnement des personnes les plus exposées au risque d’infection, comme les agents de santé et les équipes d’urgence. Mais nous devons également être honnêtes avec ce que nous disons aux citoyens en bonne santé, pour savoir si l’idée de ne pas porter de masques en public est vraiment soutenue par la science ou si c’est juste une tentative pour empêcher les achats de panique et préserver un ressources limitées pour les groupes à haut risque.

La réalité est que lorsque les citoyens sont dans les espaces publics, l’utilisation appropriée des masques faciaux peut être bénéfique pour la santé publique. En outre, il convient de noter que les experts avertissent que si un masque n’est pas utilisé correctement, l’utilisateur peut être plus sensible au virus car il peut toucher son visage plus fréquemment.

Aux États-Unis, ils doivent sérieusement envisager l’utilisation la plus répandue de cet équipement de protection, en plus de l’hygiène des mains et de l’éloignement social.

Que nous dit la science sur les masques?

Nous savons que le virus se transmet principalement par des gouttes respiratoires produites lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue. Des gouttes peuvent également être générées en parlant, en riant, en chantant ou simplement en expirant. Ils peuvent tomber dans la bouche ou le nez des personnes à proximité ou être portés aux poumons, de sorte que les personnes ont été invitées à rester à au moins deux mètres les unes des autres.

Il est également possible que des gouttelettes infectées soient transférées à des surfaces puis propagées par contact lorsqu’une autre personne touche la surface et amène ensuite ses mains à ses yeux, son nez ou sa bouche. C’est pourquoi les responsables de la santé publique ont mis l’accent sur le lavage fréquent des mains et le nettoyage des surfaces.

Des institutions comme la Mayo Clinic suggèrent que lorsqu’une personne infectée par une maladie respiratoire virale porte un masque, cela protège les autres de l’infection, car cela empêche les gouttes d’atteindre d’autres personnes. D’un autre côté, nous avons vu que les gens peuvent être infectés par le coronavirus et se propager même s’ils ne présentent aucun symptôme. En fait, il est probable qu’un nombre important de personnes ont été infectées par des personnes sans symptômes qui transmettaient sans le savoir le virus. S’ils avaient porté des masques avant de se sentir malades, la propagation du virus aurait-elle pu être minimisée?

Aussi, soyons réalistes quant à la facilité à être à moins de deux mètres des autres lorsque nous sommes dans un supermarché ou dans les transports publics. Ne vaudrait-il pas la peine d’avoir une couche de protection supplémentaire? Bien que de brèves rencontres impliquant une interaction minimale avec d’autres personnes ne soient pas à risque élevé, pourquoi avons-nous mis l’accent sur le lavage des mains et la désinfection des surfaces plus que sur les masques faciaux, lorsque ce virus est principalement transmis par de gouttes respiratoires?

Les preuves scientifiques sont diverses concernant l’efficacité des masques à contenir la propagation virale lorsqu’ils sont utilisés par des personnes en bonne santé.

Certaines études n’ont trouvé aucun avantage à cela. Cependant, beaucoup étaient limités car les gens ne portaient pas les masques aussi souvent qu’ils le devraient. En revanche, le propre guide du CDC de 2017 sur la façon de prévenir la pandémie de grippe dans la communauté déclare que «l’utilisation de masques faciaux par des personnes en bonne santé pourrait être bénéfique dans certaines situations (par exemple, lorsque les personnes à haut risque de Les complications ne peuvent pas éviter les environnements surpeuplés ou les parents s’occupent des enfants malades à la maison.) “De plus, l’utilisation de masques par des personnes en bonne santé pourrait également réduire l’auto-inoculation (par exemple, toucher le nez avec la main après avoir touché une surface contaminée)”.

La même logique devrait être appliquée pour empêcher la propagation du coronavirus.

Nous pouvons également voir les mesures efficaces qui ont été prises pour retarder la transmission communautaire du SRAS en 2003, comme un exemple des mesures qui doivent être prises aujourd’hui. Une étude à Hong Kong a révélé que le port régulier d’un masque dans les lieux publics, le lavage fréquent des mains et la désinfection de la maison étaient efficaces pour limiter la propagation du virus dans la communauté.

Une autre étude menée à Pékin a établi que ceux qui portaient un masque à l’extérieur de leur maison avaient vu une réduction de 70% du risque d’être diagnostiqué du SRAS pendant l’épidémie, par rapport à ceux qui n’avaient jamais porté de masque.

Cela nous ramène à la rareté. Si le port de masques peut aider à réduire la propagation du virus, comment en obtenir davantage?

Taïwan est un modèle. Comme les États-Unis, Taïwan était en forte demande de masques. Avant la pandémie, la plupart des masques vendus à Taiwan étaient fabriqués ailleurs et plus de 90% provenaient de Chine. Le mois dernier, le gouvernement a massivement augmenté la fabrication privée afin que Taiwan puisse fabriquer des millions de masques par jour et avoir suffisamment de masques N95 et de combinaisons de protection pour l’ensemble de son personnel médical.

Le gouvernement taïwanais a également facilité l’achat de masques chirurgicaux, créant un système centralisé pour les administrer et les expédier (chacun se vendant pour moins de 0,25 $).

Grâce à ce système, plus de 2,3 millions de personnes ont pu acheter 7 millions de masques en une seule semaine. Il est à noter que Taiwan, un pays densément peuplé de 23 millions d’habitants, à environ 128 kilomètres des côtes chinoises, au 31 mars, n’avait que 322 infections confirmées et cinq décès par coronavirus.

Et Taiwan, pour la plupart, n’a pas fermé d’écoles ou d’entreprises et n’a pas non plus mis en place de blocus.

Afin de protéger les citoyens en perturbant le moins possible leur vie quotidienne, le gouvernement des États-Unis doit utiliser toutes les autorités, les ressources et les sources de financement pour fabriquer ou acheter rapidement des masques faciaux et s’assurer qu’ils sont distribués en premier, rationnellement, aux groupes les plus à risque à travers le pays. Mais alors, nous devrions peut-être concentrer notre attention sur la manière d’aider le grand public à accéder aux masques. Si Taiwan peut accroître la fabrication du secteur privé en un mois, les États-Unis peuvent également le faire.

Que pouvons-nous faire en attendant?

Bien qu’il existe peu de recherches sur l’efficacité des masques faciaux faits maison à partir de matériaux ménagers pour bloquer la transmission des gouttes, certaines études montrent qu’il vaut mieux que de ne rien porter. La prochaine fois que vous irez au supermarché, vous voudrez peut-être apporter un équipement de protection individuelle à la maison.

