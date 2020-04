AVIS: Les vrais héros de la lutte contre le coronavirus

Note de l’éditeur: Dans une série d’essais intitulée «The Distance», Thomas Lake raconte des histoires d’Américains qui ont vécu la pandémie. Si vous avez une histoire à partager, envoyez un e-mail à thomas.lake@..com. Les opinions exprimées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur.

(.) – Ils se rendaient dans un endroit dangereux et la plupart ou la totalité d’entre eux souriaient: 29 travailleurs de la santé dans un avion d’Atlanta au front de la pandémie de coronavirus à New York. C’était le vendredi 27 mars. Ils ont fait des symboles cardiaques avec leurs doigts. Un agent de piste a pris une photo d’eux et Southwest Airlines l’a publiée sur Instagram. Le mardi suivant, lorsque l’image avait circulé en ligne, au moins un des passagers était au bord des larmes.

«J’ai très peur», m’a confié une infirmière du nom de Letha Love par téléphone depuis un hôtel de Manhattan avant de partir pour un autre quart de nuit pour soigner des patients atteints de coronavirus dans un hôpital de Coney Island. “Vous pouvez l’appeler courageux si vous voulez. Il est courageux. Mais je ai peur. J’ai très peur. Mais je suis là. “

Un jour, quand tout sera fini, nous élèverons probablement des statues de personnes en uniforme d’hôpital. Nous aurons des défilés en son honneur. Leurs noms figureront sur les ponts, les autoroutes et les murs commémoratifs. Peut-être obtiendront-ils leur propre fête nationale. En ce moment, cependant, nos infirmières et nos médecins se battent pour notre vie. Certains meurent.

“J’ai très peur. Mais je suis là. ” C’est honnête et courageux. L’amour a 48 ans. Elle est généralement infirmière en chef en charge des patients atteints de cancer à l’Université Emory à Atlanta. La semaine dernière, lorsqu’un ami lui a dit que certains travailleurs de la santé d’Atlanta se rendaient à New York pour lutter contre le virus, elle s’est inscrite pour une rotation de six semaines.

Son armure: couvre des chaussures, une robe de chambre, un masque N95 et un masque. Normalement, elle utilise plusieurs masques à tour de rôle, les jetant après chaque visite dans la chambre d’un patient. Mais les fournitures sont rares et il se retrouve en train de réutiliser les masques. Cela vous met-il plus à risque? Bien sûr. Un jour, vous êtes infirmière, le lendemain vous êtes patient. Il a une fille de 4 ans et un fils de 12 ans, qui sont restés avec des parents en Géorgie. Passez un appel vidéo avec votre enfant deux ou trois fois par jour. Il lui rappelle de mettre les gants.

À bord de l’avion pour New York, Trina Southerland, une amie de Love, est une infirmière autorisée avec trois enfants. Quand je lui ai parlé mardi soir, elle a dit qu’elle se sentait comme un soldat au combat. Parfois, elle voulait abandonner. Parfois, elle voulait pleurer. Trina, tu peux le faire, se dit-elle toute la journée, debout, entourée de personnes malades et mourantes, essayant de ne pas toucher son visage. Ce n’étaient pas des plaintes. Ce n’étaient que de simples déclarations de faits, la matière première des histoires qu’il pourrait raconter pour les décennies à venir. Ce travail ne doit pas toujours être sombre. Ici et là, vous trouverez de l’espoir, ainsi qu’un profond sentiment d’accomplissement.

“C’est le point culminant de ma carrière d’infirmière”, a déclaré Southerland à sa fille de 16 ans, qui veut également être infirmière.

Il était environ 17 h 45. Mardi. Le bus quitterait l’hôtel dans une heure et Love songeait à la nuit à venir.

“Covid-19 est mortel”, a-t-il déclaré. «Ce que je peux dire, c’est qu’il n’y a pas de limite d’âge. Il n’y a pas de couleur. Il n’y a pas de taille … Il n’y a pas d’État, il n’y a pas de classe, il n’y a rien. Il attaquera n’importe qui. »

“Nous avons besoin de soutien. Parce que ça pourrait être nous allongés dans ce lit, pris en charge par un de nos collègues infirmiers. “

En me battant pour les bons mots, j’ai finalement dit ce que les civils disent souvent à quelqu’un qui part en guerre: “Merci pour votre service.” “Priez pour nous tous”, a-t-il demandé avant de repartir à la rencontre de l’ennemi.

