AVIS Pourquoi covid-19 pourrait-il vous faire repenser vos habitudes tabagiques?

(.) – Un ami d’université qui est maintenant médecin m’a présenté pour la première fois une e-cigarette en 2008. Il a acheté sa cigarette en ligne en Chine dans l’espoir que cela pourrait passer du tabagisme au vapotage, mais il a fini par utiliser les deux. Quelques années plus tard, il partage une agréable surprise: il a réussi à arrêter de fumer et de vapoter.

La percée est survenue un hiver en se remettant d’un rhume. Lorsqu’il attrapa la cigarette électronique, il réalisa le danger d’exposer ses poumons en convalescence à un nuage de fumée. Il a donné sa cigarette électronique et n’a plus jamais fumé ni vapoté. Son histoire à succès met en évidence la puissance d’un deuxième événement pour mettre fin à la dépendance à la nicotine. La pandémie actuelle de covid-19 peut servir de signal d’alarme similaire pour que les fumeurs s’arrêtent rapidement.

Au cours des 10 derniers mois, trois vagues graves de maladies respiratoires aiguës graves ont contraint le système de soins d’urgence américain à 1) la cigarette électronique ou les lésions pulmonaires associées à l’utilisation de produits de vapotage (EVALI), 2 ) saison de la grippe et 3) covid-19. Vers juin 2019, les hôpitaux américains Ils ont d’abord remarqué une augmentation des maladies respiratoires liées aux cigarettes électroniques. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) Ils ont suivi cette épidémie d’Evali jusqu’au début de 2020, comptant finalement 2807 patients hospitalisés dans les 50 États américains, avec 68 décès jusqu’en février. La saison de la grippe, qui s’étend d’octobre à mai, s’est chevauchée avec la crise d’Evali. Jusqu’à présent, le CDC estime qu’il y a eu au moins 39 millions de cas de grippe aux États-Unis, entraînant 400 000 hospitalisations et 24 000 décès. Le troisième stress a été la pandémie mondiale de covid-19, totalisant, au moment de la publication de cette note dans 347 003 cas uniquement aux États-Unis. Et 10 335 morts.

Le tabagisme a de nombreux effets négatifs sur la santé respiratoire, et la possibilité d’une relation entre le tabagisme (cigarettes traditionnelles et marijuana) ou le vapotage avec covid-19 est apparue dans les premières observations en Chine. Un rapport, qui a analysé 1099 cas confirmés en laboratoire en Chine, a révélé que 12,4% des fumeurs sont décédés, ont dû être admis en USI ou ont dû être intubés, contre 4,7% de ceux qui n’ont jamais fumé. Une autre étude a révélé que parmi les patients chinois diagnostiqués avec une pneumonie à Covid-19, les chances de progression de la maladie (y compris la mort) étaient d’un ordre de grandeur plus élevé chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. L’Organisation mondiale de la santé a observé que les fumeurs de cigarettes peuvent avoir une maladie plus grave s’ils sont infectés par Covid-19.

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a signalé que le tabagisme et le vapotage pouvaient entraîner des problèmes de santé sous-jacents et augmenter le risque de pneumonie à coronavirus et augmenter sa gravité. Des recherches supplémentaires devraient être effectuées pour déterminer la portée. Le Surgeon General américain Il a été rapporté que le tabagisme était fortement lié à l’asthme, à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), à la pneumonie et à la maladie coronarienne, qui altèrent tous la réponse immunitaire et la capacité de lutter contre la covid-19.

Une recherche active est en cours pour évaluer les risques à long terme pour la santé de la consommation et du vapotage de marijuana, y compris la bronchite chronique pédiatrique. Le maire de New York, Bill de Blasio, a souligné un lien possible entre le coronavirus et le vapotage après avoir noté qu’un homme de 22 ans en bonne santé à New York, dont le seul facteur de risque semblait être une histoire de vapotage, était hospitalisé pour covid-19. Le CDC a rapporté que jusqu’à 20% des patients hospitalisés pour covid-19 aux États-Unis Ils ont entre 20 et 44 ans, et le gouverneur de Californie Gavin Newsom a noté que la moitié des cas de covid-19 en Californie sont des adultes plus jeunes, âgés de 18 à 49 ans. Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, a émis l’hypothèse que la popularité du vapotage pourrait expliquer l’augmentation de la covid-19 chez les jeunes et les jeunes adultes, et le National Institute on Drug Abuse a inclus les fumeurs de cigarettes électroniques sur la liste des groupes qui pourraient être plus touchés par covid-19.

Une question connexe est de savoir si les blessures pulmonaires liées au vapotage peuvent prédisposer à un risque accru de contracter covid-19. Les patients Evali survivants peuvent développer des problèmes respiratoires à long terme. S’ils devaient contracter covid-19, ils pourraient également être exposés à un risque accru d’insuffisance respiratoire, d’intubation prolongée et de mortalité.

À mesure qu’ils se remettent des coronavirus, les fumeurs doivent faire tout leur possible pour cesser de protéger leur santé pulmonaire. L’inhalation répétée d’une cigarette électronique (éventuellement recouverte de virus ou de bactéries) viole le principe de minimisation du contact avec la bouche et le visage pour réduire le risque de contracter covid-19. Partager une e-cigarette avec d’autres ne fait qu’augmenter ce risque. Bien que le mégot soit jeté après chaque utilisation, les appareils à cigarettes électroniques sont utilisés à plusieurs reprises. Peut-être que les cigarettes électroniques devraient être conçues pour être jetables et minimiser le risque de transmission des infections. Un autre domaine nécessitant une étude plus approfondie est de savoir si le panache d’aérosol généré par le vaporisateur pourrait déposer des particules virales sur les surfaces de l’environnement.

La majorité des cas d’épidémie d’Evali étaient associés à du vapotage de marijuana / THC contaminé par de l’acétate de vitamine E. Mais le CDC n’excluait pas qu’il pouvait y avoir d’autres causes, puisque 14% des patients d’Evali «utilisaient exclusivement des produits contenant nicotine ».

Peut-être que certains des mystérieux cas d’Evali de l’hiver 2019 devraient maintenant être ré-analysés, afin de déterminer si le coronavirus a pu jouer un rôle. Les biopsies de bronchoscopie et les échantillons pulmonaires stockés dans des laboratoires de pathologie à travers les États-Unis pourraient être évalués pour l’ARN du coronavirus. De même, une nouvelle analyse des cas de grippe en fin d’année peut révéler si les cas actuels d’infection dont nous sommes témoins sont en fait une deuxième vague.

L’impact initial de Covid-19 sur l’industrie de la cigarette électronique a été une perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Environ 90% du matériel de cigarette électronique dans le monde est produit en Chine et de nombreuses usines à Shenzhen ont été fermées lors de l’épidémie de coronavirus. Plus récemment, de nombreux magasins de cigarettes électroniques aux États-Unis ont fermé, ayant été définis comme des services non essentiels. Cela a probablement rendu plus difficile pour les jeunes d’acheter des appareils de vapotage auprès de leurs pairs ou de frères et sœurs plus âgés, ou à l’école. Un autre avantage involontaire des fermetures obligatoires d’écoles a été la possibilité pour les parents de superviser et de tenir des conversations avec leurs enfants pendant qu’ils sont à la maison pour freiner le vapotage des jeunes.

Étant donné les effets néfastes sur la santé respiratoire, la pandémie actuelle de coronavirus devrait servir de message aux fumeurs pour qu’ils arrêtent de fumer rapidement et prennent des mesures immédiates pour réduire leurs risques de transmission virale.

Et si le faire tout de suite semble être trop une corvée, au moins d’autres mesures doivent être prises, comme la désinfection régulière des cigarettes électroniques et des appareils pour fumer du cannabis.

Les fumeurs et les vapoteurs doivent également être plus conscients de la fumée secondaire et des nuages ​​générés, éviter de générer de gros nuages ​​en public à partir d’astuces de vapotage et suivre les lois de l’air intérieur propre. La distanciation sociale pourrait être étendue à la vapeur générée pour maintenir une distance de 2 mètres des autres dans les espaces publics, ou au tabagisme et au vapotage uniquement dans les espaces confinés. Une recherche active est en cours mais difficile à mener tout en traitant simultanément une pandémie, et de nombreuses questions sur les risques pour les fumeurs de tabac et les cigarettes électroniques et ceux qui les entourent recevront une réponse au fil du temps.

Enfin, covid-19 présente un moment pédagogique pour briser le cycle de la dépendance à la nicotine et accélérer notre nation vers les objectifs de cesser de fumer et de vapoter.

