Avus, ASF, AI2 ou Rosemeyer, les prototypes Audi des 40 dernières années | Moteur

Avus, ASF, Ai2 ou Rosemeyer sont quelques-uns des prototypes qu’Audi présente depuis 40 ans dans les salons de l’auto et qui nous ont permis de savoir à quoi ressembleraient leurs véhicules de rue.

Sa philosophie, dans la plupart des cas, a été de les construire entièrement et de les rendre fonctionnels, au lieu de les capturer uniquement sur une feuille de papier

Le premier à mettre en avant la marque allemande a été l’Audi quattro Spyder Concept (1991), qui prévoyait l’utilisation massive de l’aluminium dans la carrosserie pour gagner en légèreté, en efficacité et en dynamique. C’était la base de la R8 qui arriverait en 2008.

La supercar Audi AVUS quattro concept (1991) misait également sur l’aluminium et était à la base de la berline A8, pour laquelle elle proposait un W12 essence de 6 litres avec 509 ch; tandis que l’Audi ASF (1993) montrait le substitut du V8 (le fleuron de la marque) avec une carrosserie de 249 kilos et un moteur en avance sur son temps le 3,4 litres V8 TDI diesel. Quelques mois plus tard, en 1994, la rue A8 est libérée.

En 1997, le prototype Audi AI2 a été dévoilé – sur lequel la mini-fourgonnette A2 1999 serait basée plus tard – avec le moteur diesel 1.2 TDI et le système de démarrage / arrêt automatique du moteur (Start / stop).

L’Audi Rosemeyer (2000) a pris le nom d’un pilote allemand des années 30 pour un prototype sans rétroviseurs extérieurs, qui ont été remplacés par des caméras. Cette technologie peut actuellement être équipée de la première électrique de la marque, l’Audi e-tron (2018).

En 2003, c’est au tour de l’Audi Pikes Peak quattro, qui, avec 6 sièges, une instrumentation projetée au laser et un moteur V8 de 500 ch, donne la sortie à ce qui sera le premier SUV de la marque, l’Audi Q7.

La même année, l’Audi Nuvolari quattro, une GT qui n’est pas entrée en production, a dévoilé des technologies qui ont atteint les concessionnaires, telles que les phares à LED ou le moteur biturbo V10 de 5 litres qui a ensuite propulsé les R8, S8, S6 et RS6.

Toujours en 2003, et pour commémorer les victoires du constructeur allemand aux 24 Heures du Mans, le concept Audi Le Mans quattro biplace de 610 ch avec aérodynamique active, amortisseurs actifs et disques de frein en céramique a été dévoilé. Il était le “père” de l’Audi R8 sortie en 2006.

L’année dernière a été l’année de l’Audi Roadjet Concept avec une transmission automatique à double embrayage, des modes de conduite et une direction dynamique. Il a été suivi en 2007 par l’Audi Cross Coupé quattro, qui anticipait le SUV Q3; et le projet Audi A1 quattro qui a révélé les formes de la A1 à trois portes (2010).

En 2009, l’Audi Sportback concept coupé de 225 ch et un parking automatique est arrivé, dont l’A7 Sportback est dérivé; en 2012, l’Audi Crosslane Coupé hybride rechargeable, qui a jeté les bases des nouveaux modèles Q, les SUV; et en 2013, le concept hybride rechargeable Audi Sport quattro de 700 chevaux, qui a ensuite été mis à jour en 2014 avec des phares Matrix Led avec lumière laser (lumière laser Audi Sport quattro).

Le changement du système électrique conventionnel actuel de 12V à 48V a été montré en 2014 par le concept Audi RS 5 TDI; alors que, la même année, le concept de conduite pilotée par l’Audi RS7 a clairement expliqué à quoi ressemblerait la conduite autonome sur le circuit allemand de Hockenheim au rythme de la course.

De 2015 à 2019, les différents prototypes (concept Audi e-tron quattro, concept Audi Q8, concept Audi e-tron GT et concept Audi Q4 e-tron) ont fait évoluer le style des membres actuels et à venir de la famille e de la tron.

En parallèle (2017-2019), la famille AI (concept Aicon, AI: RACE, AI: ME et AI: Trail) s’est concentrée sur des prototypes futuristes durables et incarnant le nouveau modèle de mobilité à venir. EFE

jmj / lml