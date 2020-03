Ayuso ne sait pas si le gouvernement ordonnera la fermeture de la Communauté de Madrid | La politique

La présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ne sait pas si le gouvernement central ordonnera la fermeture de la région pour empêcher la propagation du coronavirus, une question qui a fait en sorte que ce ne soit pas la responsabilité de l’exécutif de Madrid.

“Je ne sais pas, ce n’est pas de ma compétence. Aujourd’hui, nous ne savons pas quelle décision le gouvernement espagnol prendra à cet effet”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue au siège de l’Exécutif de Madrid avec le maire de la capitale, José Luis. Martínez-Almeida.

Ayuso a déclaré avoir parlé au téléphone ce vendredi après-midi avec le Premier ministre, Pedro Sánchez, et ce dernier lui a seulement dit que ce samedi “ils donneront plus d’informations” sur les mesures qu’ils prendront pour faire face à la crise des coronavirus, qui a fait 86 morts et 2 659 infectés dans la région.

“Je ne peux pas attendre. Je dois continuer à prendre des mesures car les citoyens ont besoin de certitude, de sécurité, de savoir comment se déplacer et ce qui est au-dessus d’eux”, a-t-il ajouté.

Interrogée sur les raisons pour lesquelles la Communauté de Madrid ne décrète pas l’isolement de certaines zones, elle a répondu que ce qu’elles ont fait a été de créer “un seul espace de santé” en unissant les 34 hôpitaux publics de Madrid et les 68 hôpitaux privés sous le commandement du ministère de la Santé.

Ayuso et Almeida se sont tous deux prononcés en faveur de la collaboration de troupes comme l’Unité d’urgence militaire dans cette crise.

Le président régional a remercié la “générosité” du secteur de l’hospitalité après la décision du conseil des gouverneurs de fermer de ce samedi au 26 mars tous les établissements et commerces sauf l’alimentation et “première nécessité”.

“Dans tous les bars, il y a des gens qui veulent collaborer, aider leurs voisins”, a déclaré Ayuso, qui a demandé de “donner un coup de main” aux personnes âgées qui restent à la maison et a insisté pour que les habitants de Madrid évitent les déplacement.

Pour sa part, Almeida a remercié le personnel de santé et a souligné le message de “transparence, certitude et confiance” des mesures adoptées par la Mairie et la Communauté dans ce “scénario d’incertitude”.