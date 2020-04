Ayuso rendra compte de sa gestion du coronavirus le 29 avril à l’Assemblée | La politique

La présidente régionale, Isabel Díaz Ayuso, rendra compte de sa gestion de la crise des coronavirus lors d’une session plénière de l’Assemblée de Madrid le 29 avril, qui aura un format similaire à celui du débat sur l’état de la région, a confirmé Efe sources parlementaires.

Cela a été décidé lundi par la table de l’Assemblée, avec l’accord du Conseil des porte-parole, bien qu’il n’ait pas été précisé si la plénière sera télématique ou en face à face, une question que la Table clarifiera lundi prochain après avoir entendu à nouveau le Conseil.

Oui, la précédente session plénière sera télématique, celle du jeudi 23 avril, où Ayuso ne comparaîtra pas spécifiquement pour rendre compte de sa gestion du coronavirus, comme le souhaitait l’opposition.

La session plénière du 23 avril ne consistera qu’en une session de contrôle au gouvernement au cours de laquelle, toutefois, le président devra répondre aux questions des porte-parole du Parlement.

Il s’agira de la première session plénière que l’Assemblée tiendra depuis le 5 mars, étant donné que quelques jours plus tard elle a dû fermer son siège en raison de l’état d’alerte concernant le coronavirus, et depuis lors, son activité a été limitée à deux sessions des commissions Santé et Justice. tenue par vidéoconférence mardi dernier et lundi, respectivement.

Dans une interview sur Cadena SER, le vice-président de la Communauté, Ignacio Aguado, a défendu la “cohérence” de l’option télématique, car un face à face complet représenterait “plus de risques de contagion” et le faire à distance est “le plus cohérent” .

La table de l’Assemblée, qui devait permettre la dernière semaine d’avril – en principe impropre à la Chambre – pour la célébration de la session plénière où Ayuso comparaîtra, a également décidé de convoquer les sessions des commissions Education et Economie les 27 et 30 avril, respectivement.