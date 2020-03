Azcino fait ses adieux au «freestyle» après avoir couronné Chuty dans la Grande Finale FMS | Culture et divertissement

Le légendaire Azcino a dit au revoir aux combats d’improvisation en s’imposant au Chuty espagnol dans un duel entre deux des meilleurs concurrents de tous les temps et en se proclamant champion de la Grande Finale de Freestyle Master Series (FMS) sur la Plaza de Toros de Acho à Lima Pérou).

Mauricio Hernández, connu pendant des années sous le nom d’Azcino par les amateurs de rimes «freestyle» et de fortune, a mis fin à une carrière historique, pleine de tous les succès imaginables à l’échelle internationale, avec la victoire dans la première édition de la Grande Finale de FMS et sa réaffirmation comme l’une des figures les plus importantes de l’histoire.