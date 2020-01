Bale et James, titres à Salamanque | Sports

Le Gallois Gareth Bale et le Colombien James Rodríguez reviennent dans l’équipe du Real Madrid pour leur première en Copa del Rey, à Las Pistas contre les Unionistas de deuxième division B, avec Zinedine Zidane alignant les titres de départ tels que Dani Carvajal, Casemiro, Fede Valverde ou Karim Benzema.

Il ne veut pas des excès de confiance de Zidane qui mise sur un onze dans lequel il mêle détenteurs et remplaçants, dans lequel le retour à la propriété de Gareth Bale et James Rodríguez se démarque. L’entraîneur français pivote dans le but, pariant sur Areola, et laisse Luka Jovic sur le banc.