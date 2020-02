Baleares approuve, sans Vox, la loi contre l’ivresse et le tourisme balcons | Économie

Tous les partis politiques, à l’exception de Vox, ont unanimement soutenu mardi au Parlement des Baléares la validation du décret-loi du gouvernement pour mettre fin au tourisme d’excès et d’ivresse dans trois zones touristiques des îles Baléares, et le balcon dans tous hôtels de l’archipel.

Plus précisément, ce décret-loi interdit dans les zones de Playa de Palma et Magaluf à Majorque et à l’extrémité ouest de Sant Antoni de Ibiza la soi-disant ivresse et l’excès de tourisme et envisage l’expulsion de tout hôtel des îles de touristes qui pratiquent les balcons, qui font face au paiement d’amendes pouvant aller jusqu’à 60 000 euros.