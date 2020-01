Baleares interdit la consommation excessive d’alcool et poussera les touristes à faire des balcons | Économie

Le gouvernement des Baléares a approuvé vendredi un décret-loi pionnier en Europe qui interdit dans les zones touristiques de la plage de Palma et de Magaluf à Majorque et dans le West End de San Antoni de Ibiza l’alcool de l’ivresse et qui, de plus, expulsera des hôtels des îles Baléares aux touristes qui pratiquent le balcon.

Le décret interdit dans ces trois zones la publicité se référant à la consommation d’alcool et les bars ouverts, les excursions d’alcool (“pubcrawling”), les “happy hours”, les “2×1” ou “3×1”, les autodistributeurs d’alcool, ainsi que la vente d’alcool en magasin entre 21h30 et 8h Les boissons doivent être facturées à un prix unitaire, sans possibilité de promotion.