Banega voit le cinquième jaune et perdra le match contre Grenade | Réseaux sociaux sportifs

L’Argentin Ever Banega a vu le cinquième jaune de ce que nous avons été en saison en Liga Santander après avoir protesté contre la signalisation d’une faute de l’arbitre Juan Martínez Munuera (Comité valencien) à la 54e minute, ce qui entraîne une suspension et le match de championnat sera perdu , samedi contre Grenade.

Une perte sensible pour l’entraîneur Julen Lopetegui depuis que «10» est la clé des plans de l’entraîneur. Le milieu de terrain a participé à ce jour à tous les matches de son équipe, dans lesquels il a réussi à voir le but à deux reprises et a distribué sept passes décisives.