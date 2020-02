Bankia propose la nomination de Nuria Oliver en tant qu’administrateur indépendant | Les entreprises

Le Conseil d’administration de Bankia, sur proposition du Comité des nominations et de la gestion responsable, a approuvé la nomination de Nuria Oliver en tant que nouvelle administratrice indépendante de l’entité pour les quatre prochaines années.

La nomination sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et devra être autorisée par la Banque centrale européenne (BCE), qui est l’organe qui détermine l’adéquation (appropriée et appropriée) des administrateurs des banques européennes, comme cela a été informé Bankia dans une déclaration.

Le nouveau ministre de l’Entité est un ingénieur principal des télécommunications de l’Université polytechnique de Madrid et un doctorat du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Parmi ses principales responsabilités professionnelles, la nouvelle conseillère de Bankia a été chercheuse chez Microsoft Research, directrice scientifique chez Telefónica I + D et directrice mondiale de la recherche en science des données chez Vodafone.

De plus, Oliver est chef des données scientifiques à la Data-Pop Alliance et conseiller auprès des universités, des gouvernements et des institutions telles que la Commission européenne ou le Forum économique mondial. Elle est cofondatrice du Laboratoire européen d’apprentissage et de systèmes intelligents (ELLIS), un réseau européen qui favorise l’excellence scientifique en intelligence artificielle.

Ses œuvres ont reçu de nombreux prix et distinctions, notamment le “ MIT TR35 Young Innovator Award (2004) ”, le “ National Computer Prize 2016 ” (catégorie Angela Ruiz Robles), le “ Ada Byron Award for European Digital Women 2016 ”, le prix “ Ingénieur de l’année 2018 et Data Scientist de l’année 2019 ”. Elle est docteur honoris causa de l’Université Miguel Hernández de Elche et la plus jeune universitaire de la Royal Academy of Engineering.

Oliver croit fermement au pouvoir de la technologie pour obtenir un impact social positif

Il consacre une partie de son temps à la diffusion scientifique et technologique, avec un intérêt particulier pour inspirer les jeunes, en particulier les femmes, à poursuivre des carrières scientifiques et technologiques.

Après sa constitution, le conseil d’administration de l’entité sera composé de 13 administrateurs, dont trois exécutifs, neuf indépendants et un autre administrateur externe.

Cela signifie qu’environ 70% des administrateurs ont la catégorie des «administrateurs indépendants», Bankia Il répond pleinement à la recommandation du Code de bonne gouvernance de la CNMV qui stipule que le nombre d’indépendants représente au moins la moitié des administrateurs.

Bankia parie sur une plus grande présence des femmes

Avec cette nomination, le Conseil de Bankia progresse dans le but d’augmenter sa diversité avec une plus grande présence des femmes. Après l’incorporation d’Oliver, elle compte déjà trois femmes parmi ses membres, approchant les 30% engagés fin 2020.

Le Conseil de Bankia a également approuvé de porter à l’Assemblée Générale la réélection en tant que directeur exécutif pour un mandat de quatre ans de José Sevilla, PDG de l’entité. De même, l’ordre du jour du Conseil comprend la réélection, pour quatre ans, des administrateurs indépendants de Joaquín Ayuso, Francisco Javier Campo, Eva Castillo et Antonio Greño.

Une fois que le conseil aura approuvé la nomination et la réélection, le conseil de Bankia sera composé de: José Ignacio Goirigolzarri, José Sevilla, Antonio Ortega, Carlos Egea, Joaquín Ayuso, Francisco Javier Campo, Eva Castillo, Jorge Cosmen, José Luis Feito, Fernando Fernández, Laura González, Antonio Greño et Nuria Oliver.