Banxico baisse ses taux d’intérêt grâce à Covid-19

La Banque centrale du Mexique (Banxico) a abaissé son taux directeur de 50 points de base vendredi, dans une décision prise à la majorité et hors calendrier, en tenant compte des risques liés à l’éclosion de coronavirus dans l’économie, les marchés et l’inflation.

L’autorité a fait avancer la décision de politique monétaire, prévue pour le 26 mars, et a annoncé des mesures pour fournir des liquidités au marché. Le taux d’intérêt interbancaire, qui est tombé à 6,5 pour cent, est à son plus bas niveau depuis mars 2017 et a perdu 175 points de base depuis août 2019.

“Considérant les risques d’inflation, d’activité économique et de marchés financiers liés à la pandémie de Covid-19, posent des défis importants à la politique monétaire et à l’économie en général“Banxico a déclaré dans un communiqué.

La banque a expliqué que les circonstances mondiales et locales affectent les prévisions de croissance nationale et d’inflation et a prévu que les conditions de relâchement “augmenteraient encore plus que prévu, avec un équilibre des risques qui est considérablement biaisé à la baisse”.

Plusieurs banques ont prévu une récession économique pour le Mexique cette année, aggravant la légère contraction dans laquelle il se Président Andrés Manuel López Obrador Il affirme que “nous allons bien” et rejette souvent les prévisions, y compris celles du Fonds monétaire international et des agences de notation des risques.

En ce qui concerne l’inflation, Banxico a déclaré que, bien que l’on estime que la tendance vers l’objectif de 3% de la banque se maintiendra à l’horizon de la politique monétaire, “elle pourrait être plus lente et présenter des risques importants, à la fois à la baisse comme à la hausse (…) L’incertitude sur l’équilibre des risques d’inflation a augmenté“

L’entité a également annoncé plusieurs mesures pour donner des liquidités aux marchés, telles que la diminution de 50 000 millions de pesos (2 174 millions de dollars) des dépôts obligatoires et permanents que les banques multiples et de développement ont à Banxico; ajustements des taux d’intérêt de la facilité de trésorerie supplémentaire ordinaire et les enchères de crédit en dollars. (Rts)