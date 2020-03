Barbiers de rue, une institution omniprésente au Pakistan | En vedette

Dans les parcs ou les marchés, l’institution du barbier de rue est omniprésente au Pakistan, avec ses miroirs suspendus aux arbres ou aux murs et entouré de voisins qui boivent du thé ou lisent le journal en train de traîner, dans une profession non sans controverses.

Profession héritée des grands-parents aux parents et petits-enfants, les barbiers dans les rues du Pakistan et d’autres pays d’Asie du Sud proposent des coupes et des rasages à partir des 50 roupies (0,2 euros), ce qui, avec leur abondance, les L’élément parfait pour un toilettage rapide.